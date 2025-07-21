В чем суть?

Результаты представили на ежегодной конференции Эндокринологического общества ENDO 2025 в Сан-Франциско, пишет 24 Канал.

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Даже пассивное наблюдение за процессом приема пищи может активировать систему вознаграждения мозга и подтолкнуть к перееданию, даже если вы не чувствуете себя голодным,

– отметил профессор Юн Сюй.

Как проводили исследование?

К эксперименту привлекли 14 мышей, разделенных на две группы. Одни получали пищу, другие оставались голодными. Животных размещали парами в прозрачных клетках рядом, чтобы они могли наблюдать друг за другом, но без физического контакта.

В течение 4 часов ученые фиксировали, что именно едят сытые мыши, которые видели, как голодные "соседи" потребляют пищу. Выбор был между обычным кормом, едой с высоким содержанием жира и сладкими продуктами.

Что обнаружили ученые?

Результаты показали, что сытые мыши, которые наблюдали за процессом, не ели больше обычного или жирного корма, но вдвое активнее выбирали сладкое – даже если не были голодны. Этот эффект сохранялся даже после инъекции физиологического раствора, но уменьшался после применения препаратов, блокирующих дофаминовые рецепторы.

Какова роль дофамина?

Дофаминовая система мозга, как выяснили исследователи, играет ключевую роль в этом поведении. Именно она отвечает за формирование привычек, связанных с едой, и активируется, когда мы видим аппетитные блюда, даже на экране.

Важно! В современной среде, где кулинарный контент буквально повсюду: в Instagram, TikTok, телевидении – это может иметь ощутимые последствия для здоровья, ведь подобные визуальные стимулы влияют на формирование пищевого поведения, особенно у детей.