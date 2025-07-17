Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на слова доктора Ниленда Дея – исследователя и доцента онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле, передает 24 Канал.

Смотрите также Рак молодеет: почему у молодых людей растет риск онкологических заболеваний

"Я не говорю, что микробиом – единственная причина развития болезни. Но мы видим четкую корреляцию между его состоянием и риском возникновения рака", – отметил Дей.

Как состояние микробиома определяет наше здоровье?

Микробиом кишечника – это достаточно сложная экосистема триллионов микроорганизмов, которые живут в слизистой оболочке кишечника. Ученые доказали – чем больше разнообразия в составе этих микроорганизмов, тем меньше риск развития хронических заболеваний. и речь не только об онкологии, а и другие заболевания, такие как ожирение, диабет 2 типа и даже депрессию.

Заметьте. Состояние микробиома тесно связано с тем, что мы едим и как живем. В частности, чрезмерно переработанная пища, отсутствие физической активности и стресс способны негативно влиять на его баланс.

Какие привычки улучшат работу кишечника?

Дэй и его команда планируют разработать персонализированные рекомендации по питанию для профилактики предраковых состояний, и сейчас он уже готов назвать три привычки для поддержания здоровья кишечника.

Три простые привычки, которые поддерживают здоровье кишечника и могут уменьшить риск рака:

Добавляйте клетчатку к каждому приему пищи

Исследователь рекомендует употреблять клетчатку при каждом приеме пищи. Она содержится в бобовых, злаках, овощах, фруктах, орехах и является основным источником пищи для "дружественных" бактерий кишечника. В то же время чем разнообразнее источники клетчатки в рационе, тем лучше для микробиома.

Исследование The American Gut Project показало: те, кто употреблял более 30 видов растений в неделю, имели значительно богаче микробиом по сравнению с теми, кто ограничивался менее чем 10 видами.

Дэй замечает, что и сам придерживается этих привычек. В случае клетчатки, он ввиду южноазиатского происхождения, часто готовит блюда с чечевицей, нутом и специями. Эти стрвы содержат различные типы клетчатки, что полезны для различных бактерий.

Избегайте чрезмерно обработанных продуктов

Фастфуд, снеки, полуфабрикаты – все это примеры чрезмерно обработанных продуктов, которые часто содержат эмульгаторы, стабилизаторы, красители и другие добавки, что могут навредить балансу микрофлоры.

Полностью исключить такие продукты из рациона сложно, особенно в условиях современного ритма жизни, но уменьшить их потребление по крайней мере на немного, является важным шагом.

Двигайтесь регулярно

Физическая активность – еще один фактор, который способен поддерживать здоровье кишечника. Она не только способствует нормализации веса и улучшению работы сердца, но и стимулирует движение пищи в пищеварительном тракте, уменьшая контакт токсичных веществ с кишечной стенкой.

Кроме того, исследования показывают, что регулярные упражнения повышают разнообразие микробиома.