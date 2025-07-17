Про це пише Business Insider, посилаючись на слова доктора Ніленду Дея – дослідника й доцента онкологічного центру Фреда Хатчінсона в Сіетлі, передає 24 Канал.

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"Я не кажу, що мікробіом – єдина причина розвитку хвороби. Але ми бачимо чітку кореляцію між його станом та ризиком виникнення раку", – наголосив Дей.

Як стан мікробіому визначає наше здоров'я?

Мікробіом кишечника – це досить складна екосистема трильйонів мікроорганізмів, які мешкають у слизовій оболонці кишківника. Учені довели – чим більше різноманіття у складі цих мікроорганізмів, тим менший ризик розвитку хронічних захворювань. і мова не лише про онкологію, а і інші захворювання, як от ожиріння, діабет 2 типу та навіть депресію.

Зауважте. Стан мікробіому тісно пов'язаний із тим, що ми їмо та як живемо. Зокрема, надмірно перероблена їжа, відсутність фізичної активності та стрес здатні негативно впливати на його баланс.

Які звички покращать роботу кишківника?

Дей та його команда планують розробити персоналізовані рекомендації щодо харчування для профілактики передракових станів, та наразі він вже готовий назвати три звички для підтримки здоров'я кишківника.

Три прості звички, які підтримують здоров’я кишківника і можуть зменшити ризик раку:

Додавайте клітковину до кожного прийому їжі

Дослідник рекомендує вживати клітковину при кожному прийомі їжі. Вона міститься у бобових, злаках, овочах, фруктах, горіхах і є основним джерелом поживи для "дружніх" бактерій кишечника. Водночас чим різноманітніше джерела клітковини у раціоні, тим краще для мікробіому.

Дослідження The American Gut Project показало: ті, хто вживав понад 30 видів рослин на тиждень, мали значно багатший мікробіом порівняно з тими, хто обмежувався менш ніж 10 видами.

Дей зауважує, що і сам дотримується цих звичок. У випадку клітковини, він зважаючи на південноазійське походження, часто готує страви з сочевицею, нутом і спеціями. Ці стрви містять різні типи клітковини, що корисні для різних бактерій.

Уникайте надмірно оброблених продуктів

Фастфуд, снеки, напівфабрикати – усе це приклади надмірно оброблених продуктів, які часто містять емульгатори, стабілізатори, барвники та інші добавки, що можуть нашкодити балансу мікрофлори.

Повністю виключити такі продукти з раціону складно, особливо в умовах сучасного ритму життя, але зменшити їх споживання принаймні на трохи, є важливим кроком.

Рухайтеся регулярно

Фізична активність – ще один фактор, який здатний підтримувати здоров'я кишківника. Вона не лише сприяє нормалізації ваги та покращенню роботи серця, але й стимулює рух їжі в травному тракті, зменшуючи контакт токсичних речовин із кишковою стінкою.

Крім того, дослідження показують, що регулярні вправи підвищують різноманітність мікробіому.