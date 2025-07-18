Во Львове вспышка сальмонеллеза после отравления по меньшей мере 56 человек – включая детей и беременных – в ресторане "Китайский привет". Источник инфекции – десерт с яичным кремом, и это подтвердили результаты лаборатории – Salmonella Enteritidis. Что стоит знать о запрятывании, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Возросло количество людей, которые отравились в ресторане Миши Кацурина

Сальмонеллез – что это?

У ЦОЗ напомнили, что сальмонеллез – это острое инфекционное заболевание, которое провоцируют бактерии рода Salmonella. Чаще всего оно поражает желудочно-кишечный тракт і вызывает диарею, повышенную температуру и рвоту. Инфекция особенно опасна для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Какие пути заражения сальмонеллезом?

Самые распространенные источники инфекции:

Сырое или недостаточно термически обработанное мясо и яйца (особенно курятина).

Молочные продукты, изготовленные из не пастеризованного молока.

Контакт с зараженными животными (курьмы или грызунами).

Плохо вымытые овощи и фрукты, если они контактировали с зараженными поверхностями.

Несоблюдение гигиены рук, в частности после приготовления сырого мяса.

Стоит знать! Характерными симптомами сальмонеллеза является внезапное начало заболевания, сильная боль в животе, тошнота и рвота. Также может подняться температура тела (38-40 градусов) и начаться диарея (часто с примесью слизи или крови). У больного присутствует общая слабость, головная боль. Симптомы появляются обычно через 6 – 72 часа после заражения.

Сколько длится лечение сальмонеллеза В большинстве случаев легкое течение болезни проходит самостоятельно в течение 4 – 7 дней. Главное – регидратация, то есть восстановление потерянной жидкости и электролитов. Однако в тяжелых случаях больному может понадобиться госпитализация; антибактериальная терапия; а в случаях осложнений, обезвоживания или интоксикации, – длительное наблюдение медиков.

Как защититься от сальмонеллеза?

Чтобы обезопасить себя от инфицирования, всегда термически обрабатывайте мясо и яйца до готовности. Избегайте употребления сырых яиц (например, в домашнем майонезе или десертах).

Конечно, соблюдайте правила гигиены – мойте руки перед приготовлением пищи и после контакта с сырыми продуктами. А еще – храните сырое мясо отдельно от других продуктов в холодильнике.