Про це йдеться у новій масштабній доповіді ВООЗ, підготовленій за ключової участі професорки Памели Квалтер з Манчестерського університету – однієї з провідних світових спеціалісток із проблеми самотності, пише 24 Канал.

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Тривожні результати дослідження

Згідно з дослідженням, у період з 2014 по 2023 рік із самотністю стикалася кожна 6 людина на планеті, і ця проблема лише набирає обертів. Особливо тривожною ситуація є серед підлітків 13 – 17 років, де почуття самотності відчувають 20,9%, а також серед молодих людей 18 – 29 років – тут показник становить 17,4%.

Вчені пояснюють це високими очікуваннями щодо соціальних зв’язків у цьому віці й водночас труднощами з їхнім формуванням.

Чому самотність – проблема

Самотність – це значно більше, ніж просто переживання чи тимчасовий настрій. Авторитетна доповідь ВООЗ наголошує: хронічна соціальна ізоляція тісно пов’язана з підвищеним ризиком депресії, тривожних розладів, серцево-судинних захворювань, погіршенням когнітивних функцій та навіть передчасною смертністю. Для молоді самотність також призводить до зниження задоволеності життям і успішності в навчанні.

Особливу увагу у звіті приділили ролі цифрових технологій: з одного боку, вони можуть підтримувати спілкування, а з іншого – несуть нові ризики, особливо для підлітків. Серед них – залежність від соціальних мереж, кібербулінг, викривлене сприйняття норми спілкування. Усе це може лише посилювати відчуття ізоляції.

Втім, фахівці ВООЗ відзначають: людство вже має дієві методи боротьби з самотністю. Серед них – спеціальні психологічні програми, тренінги комунікативних навичок у школах, а також ініціативи місцевих громад. Важливо й те, що дедалі більше країн відкрито визнають проблему самотності на рівні національної політики.

ВООЗ закликає уряди, громадські організації та всіх нас зробити зміцнення соціальних зв’язків одним із головних напрямків турботи про фізичне та психічне здоров’я суспільства.