Об этом говорится в новом масштабном докладе ВОЗ, подготовленном при ключевом участии профессора Памелы Квалтер из Манчестерского университета – одной из ведущих мировых специалисток по проблеме одиночества, пишет 24 Канал.

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Тревожные результаты исследования

Согласно исследованию, в период с 2014 по 2023 год с одиночеством сталкивался каждый 6 человек на планете, и эта проблема только набирает обороты. Особенно тревожной ситуация среди подростков 13 – 17 лет, где чувство одиночества испытывают 20,9%, а также среди молодых людей 18 – 29 лет – здесь показатель составляет 17,4%.

Ученые объясняют это высокими ожиданиями относительно социальных связей в этом возрасте и одновременно трудностями с их формированием.

Почему одиночество – проблема

Одиночество – это гораздо больше, чем просто переживания или временное настроение. Авторитетный доклад ВОЗ отмечает: хроническая социальная изоляция тесно связана с повышенным риском депрессии, тревожных расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшением когнитивных функций и даже преждевременной смертностью. Для молодежи одиночество также приводит к снижению удовлетворенности жизнью и успешности в учебе.

Особое внимание в отчете уделили роли цифровых технологий: с одной стороны, они могут поддерживать общение, а с другой – несут новые риски, особенно для подростков. Среди них – зависимость от социальных сетей, кибербуллинг, искаженное восприятие нормы общения. Все это может только усиливать чувство изоляции.

Впрочем, специалисты ВОЗ отмечают: человечество уже имеет действенные методы борьбы с одиночеством. Среди них – специальные психологические программы, тренинги коммуникативных навыков в школах, а также инициативы местных общин. Важно и то, что все больше стран открыто признают проблему одиночества на уровне национальной политики.

ВОЗ призывает правительства, общественные организации и всех нас сделать укрепление социальных связей одним из главных направлений заботы о физическом и психическом здоровье общества.