Сам по собі кліщ не несе прямої загрози для людини. Небезпека полягає в інфекціях, які можуть передаватися через укус, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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Чим небезпечні кліщі

Кліщі переносять:

кліщовий енцефаліт,

хвороба Лайма (бореліоз),

туляремія,

ерліхіоз,

анаплазмоз,

бабезіоз.

Якщо в організмі кліща є інфекція (бактерія, вірус чи найпростіші), вона може передатися людині. Якщо інфекції немає, укус кліща не завдасть шкоди. Проте до лабораторної перевірки конкретного кліща неможливо визначити, чи існує ризик інфікування, що робить укуси усіх кліщів потенційно небезпечними.

Чому кліщі небезпечні не всюди

Будь-яку інфекцію можна пов’язати з певними ендемічними районами – це території, де ймовірність зараження вища через високу поширеність інфікованих кліщів. Наприклад:

В Україні та сусідніх країнах складено список ендемічних регіонів щодо кліщового енцефаліту. На поширення захворювання впливають кліматичні умови та природні особливості.

У Європі та в Україні хвороба Лайма зустрічається частіше, ніж кліщовий енцефаліт.

Отже, не можна зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що існують території, абсолютно безпечні щодо укусів кліщів. Незалежно від регіону, важливо завжди бути уважними.

Де в Україні кліщі найнебезпечніші

Кліщі присутні майже на всій території України, але їх небезпека залежить від регіону та видів кліщів, які там поширені. Найбільшу небезпеку становлять ті кліщі, які можуть переносити інфекційні захворювання, такі як бореліоз (хвороба Лайма) або кліщовий енцефаліт.

Регіони підвищеного ризику:

Західна Україна – особливо Карпати і Прикарпаття. У цих регіонах є кліщі, які можуть переносити кліщовий енцефаліт.

Північна Україна – Чернігівська, Сумська області. Ці регіони також характеризуються великою кількістю кліщів. Тут також можна зустріти кліщів, які є потенційними носіями вірусу енцефаліту.

А кліщі, які переносять бореліоз зустрічаються майже на всій території України.

Як захиститися від укусів кліщів

Щоб мінімізувати ризик зараження, існує кілька ефективних способів захисту:

Вакцинація. Регулярно робіть щеплення від кліщового енцефаліту, особливо якщо ви проживаєте або подорожуєте до ендемічних регіонів. Використовуйте захисні засоби. Обробляйте одяг засобами з перметрином або спеціальними репелентами проти комах. Проводьте огляд. Перебуваючи на природі, регулярно перевіряйте одяг та відкриті ділянки тіла на наявність кліщів. Ретельно оглядайте себе після повернення. Особливу увагу приділіть пахвам, підколінним ямкам, паховій зоні, вушним раковинам, потилиці, волосистій частині голови та пупку. Гігієна. Після прогулянки в лісі чи на природі прийміть душ, щоб змити можливих кліщів зі шкіри.

Дотримання цих правил може значно знизити ризик укусу кліща та зараження небезпечними інфекціями. Якщо укус усе ж таки стався, зверніться до лікаря.