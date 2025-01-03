Алкоголь, жирна їжа та відсутність режиму можуть спричинити втому, зневоднення та занепад сил. 24 Канал з посиланням на Hindustan Times, розповідає, як повернутися до здорових звичок і відновити баланс.

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Почніть із водного балансу

Перший крок до очищення організму – це вода. Пийте більше чистої води, настояної на фруктах (лимон, апельсин, огірок) або спеціях (імбир, кориця), а також трав'яні чаї. Це допоможе відновити зневоднений організм і стимулювати природні процеси детоксикації.

Додайте у свій раціон свіжі фрукти й овочі, багаті на вітаміни та антиоксиданти, щоб заповнити втрати мікроелементів. Легкі фізичні вправи, такі як йога чи прогулянки, покращать кровообіг і допоможуть тілу швидше прийти в тонус.

Чого уникати

Варто на який час узагалі відмовитися від алкоголю, оброблених продуктів і смаженої їжі. Вони лише посилюють навантаження на печінку й уповільнюють процес відновлення. Натомість обирайте страви, які легко засвоюються – супи, овочеві салати та цільні злаки.

Як допомогти організму при похміллі

Якщо святкові напої дали про себе знати, алкогольне похмілля можна полегшити за допомогою правильного харчування та зволоження. Алкоголь зневоднює організм і порушує баланс електролітів, тому важливо відновити їх.

Що допоможе:

вітаміни групи B і C;

кокосова вода чи напої з електролітами;

легкі корисні вуглеводи, як-от вівсянка чи цільнозерновий хліб.

Для боротьби з нудотою чудово підходить імбир. Заваріть чай із кореня імбиру або приготуйте шот із його соком. Уникайте солодких газованих напоїв, які можуть посилити дискомфорт.

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Харчуйтесь корисно

Раціон після свят має бути збалансованим:

Білки: яйця, риба, курка.

Складні вуглеводи: коричневий рис, кіноа, просо.

Корисні жири: авокадо, горіхи, насіння, рослинні олії.

Обов'язково додайте до раціону свіжі фрукти та овочі.

Відпочинок – ключ до відновлення

Дайте організму час на відновлення. Повноцінний сон, медитація чи просто спокійно проведений час сприяють перезавантаженню. Дотримання режиму сну допоможе швидше повернутися до ритму та відчути себе краще.