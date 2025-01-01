Існує безліч рекомендацій щодо боротьби з похміллям, але більшість з них виявляються марними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Alert.

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Міф 1: Існують ліки та БАДи для полегшення похмілля

На жаль, це не так. Вітамін C, діоксид кремнію та інші подібні засоби не можуть зменшити симптоми похмілля. Уникайте препаратів з ацетамінофеном (парацетамол), оскільки їх поєднання з алкоголем може привести до пошкодження печінки.

Нині відсутні методи лікування похмілля з підтвердженою ефективністю, хоча дослідження в цій галузі тривають. Наприклад, нещодавно було проведено пілотний експеримент з препаратом SJP-001, який поєднує напроксен і фексофенадин. У порівнянні з плацебо, він показав значне зменшення тяжкості похмілля, але для остаточних висновків потрібно подальше вивчення.

Міф 2: Кава, електроліти та розсіл допомагають при похміллі

Знову ж таки, як і з лікарськими засобами, симптоми похмілля з часом минають самостійно. Ефективних засобів, здатних швидко полегшити стан, поки не розроблено. Усі ці напої можуть допомогти відновити електролітний баланс після втрати рідини, але дослідження не підтвердили зв’язок між електролітними порушеннями та тяжкістю похмілля.

У більшості людей організм сам відновлює баланс, як тільки дія алкоголю зменшується. Ба більше, кава може погіршити головний біль і сповільнити відновлення електролітів, тому будьте обережні з нею.

Міф 3: Потрібно "похмелитися", щоб позбутися похмілля

Це не найкращий вихід. Хоча похмілка може тимчасово полегшити деякі симптоми, зрештою вона може ускладнити стан і подовжити похмілля. Крім того, така звичка може призвести до алкогольної залежності.

Міф 4: Чим частіше п’єш, тим легше похмілля

Насправді ситуація може бути протилежною. Похмілля стає більш вираженим зі збільшенням частоти вживання алкоголю, ймовірно, через підвищену чутливість до спиртного. Цей ефект вимагає подальшого вивчення.

Міф 5: Черговість напоїв впливає на тяжкість похмілля

На ступінь похмілля впливає не порядок, а загальна кількість випитого алкоголю. Чим більше алкоголю в організмі, тим гірше буде похмілля, незалежно від типу напоїв.

Міф 6: Фізична активність допомагає при похміллі

Насправді краще відпочивати. Організм може бути ослабленим і зневодненим, і фізичне навантаження лише погіршить стан. Хоча деякі люди вважають, що спорт прискорює метаболізм і допомагає виводити токсини, основна частина алкоголю переробляється печінкою.

Дослідження показують, що фізична активність не полегшує симптоми похмілля і може призвести до більшого виснаження. Якщо ви погано себе почуваєте, краще дотримуватися постільного режиму.

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