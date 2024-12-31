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Як розібратися у власних емоціях і знайти сили радіти життю, 24 Каналу розповіла психологиня в методах когнітивно-поведінкової терапії, схема-терапії та терапії Інна Іванова . Фахівчина поділилася практичними порадами для тих, хто шукає спосіб впоратися з труднощами і пережити святкові дні з турботою про себе.

Чому ми можемо відчувати сум у період новорічних свят

Свята – це час високих очікувань, коли реклама та кіно створюють образ ідеального щастя.

Інна Іванова Психологиня Нам показують, що Новий рік — це момент, коли все має бути ідеально: родина за одним столом, подарунки під ялинкою, гармонія і радість. Але реальність рідко відповідає цим стандартам, і це може викликати смуток

Святкові дні також часто стають приводом для підсумків. Ми оцінюємо свої досягнення за рік, і якщо вони не збігаються з очікуваннями, це може спричинити почуття розчарування. Деякі люди переживають біль втрати, згадуючи про тих, кого більше немає поруч, чи про нездійснені мрії.

Емоції, які ви відчуваєте, — це нормально. Дозвольте собі проживати сум або смуток, навіть якщо вони здаються невчасними у святковий період. Це сигнал вашого внутрішнього світу, що потребує уваги,

– додає Іванова.

Війна нівелює атмосферу свята

2024 рік був роком втрат і випробувань для кожного українця. Війна посилила емоційний дисонанс, який ми можемо відчувати під час свят.

"Святкування може супроводжуватися відчуттям провини за радість, коли інші страждають. Це явище називається "провина вцілілого" і часто виникає у складні часи", – зазначає психологиня.

Крім того, війна змінила наші орієнтири. Те, що раніше дарувало відчуття стабільності – сімейні традиції, затишок удома, – стало недосяжним для багатьох. Люди змушені адаптуватися до нових реалій, і це викликає почуття невизначеності.

Важливо пам'ятати: радість і скорбота можуть співіснувати. Відзначати свята — це спосіб підтримати себе і нагадати, що життя триває навіть у найважчі часи.

Самотність і внутрішній діалог: чому слід покладатись на себе

Якщо ви не можете розділити радість з рідними, спробуйте встановити з ними контакт на відстані: зателефонуйте, напишіть повідомлення, організуйте відеодзвінок, відправте листівку, фото вашого кота. Будь-яка приємність стане чудовою підтримкою і для вас, і для близької людини.

Пригадайте, яким був останній рік спільного святкування. Обговоріть ваші емоції. Розуміння того, що ваша близька людина бореться за мир і безпеку, допомагає знайти сенс у її відсутності. Ваша підтримка важлива для неї, навіть на відстані.

Крім того, свята не обов'язково мають відповідати загальноприйнятим стандартам. Ви можете створити власний ритуал, який принесе вам тепло. Це може бути перегляд улюбленого фільму, приготування святкової страви, прогулянка містом чи читання книги під ялинкою. Навіть невелика дія, яка робить вас щасливішими, має значення.



Чашка гарячого какао і улюлена книга – і ви вже не самотні цього вечора / Фото unsplash

За словами психологині, самотність може бути особливо болісною у свята, коли здається, що всі навколо перебувають в колі рідних і близьких.

"Самотність — це не лише про фізичну відсутність людей поруч, це також про наш внутрішній діалог", — наголошує Інна.

Психологиня радить створити власні святкові ритуали. Якщо близької людини немає поряд, це не означає, що свято має бути скасоване. Зробіть його простим і теплим: запаліть свічки, прикрасьте кімнату, приготуйте улюблену страву.

Створіть нові традиції та дбайте про власний комфорт / Фото unsplash

Війна — це ситуація, на яку ми маємо обмежений вплив. Але ви можете зосередитись на тому, що у ваших силах: піклуватися про себе, займатися повсякденними справами, підтримувати інших.

Способи, які допоможуть повернути спокій

Для підтримки емоційної рівноваги під час свят психологиня рекомендує кілька простих практик:

Дихальні вправи: техніка "дихання по квадрату" (вдих на 4 рахунки, затримка, видих на 4 рахунки) допоможе швидко заспокоїтися. Практика вдячності: щодня записуйте три речі, за які ви вдячні. Це може бути навіть тепла чашка чаю чи дзвінок від друга. Фізична активність: прогулянки чи танці покращують настрій і дарують енергію. Якорі пам'яті: згадуйте моменти радості з минулого і відтворюйте їх у нових умовах.

Ще один важливий момент – алкоголь, який може посилити відчуття смутку та деперсоналізації. Якщо ви відчуваєте себе ненайкраще останнім часом, обмежте споживання алкоголюю на свята. Навіть, якщо вам здається, що алкогольні напої допоможуть розслабитись, зроблять вас веселішими, це оманливе переконання. На практиці ж усе навпаки – алкоголь лише посилить тривогу, неспокій та сум. Звісно, ніхто не забороняє вам випити келих ігристого, чи червоного сухого, якщо вам цього хочеться, але перше: пам'ятайте про міру, друге – якщо настрій і так не дуже, буде тільки гірше. Алкоголь не здатний заповнити порожнечу і сум. Є багато кращих способів подбати про себе і підвищити рівень дофаміну.

Інна Іванова Психологиня Тимчасовий смуток — це природна реакція, і він зазвичай зникає після свят. Але якщо ви відчуваєте постійну втому, втрату інтересу до життя, проблеми зі сном чи апетитом більше двох тижнів, варто звернутися за допомогою до спеціаліста.

Романтичні стікоми та токсичні родичі: пам'ятайте про кордони

Коли ми говоримо про створення власних ритуалів, варто орієнтуватись конретно на ваші вподобання та стан. Наприклад, перегляд фільмів із романтизованими сюжетами можуть мати подвійний вплив. Вони, начебто, створюють відчуття затишку, але також можуть підсилювати незадоволення власним життям.

"Важливо не сприймати ці фільми як "стандарт щастя", а використовувати їх як спосіб зарядитися позитивними емоціями", – наголошує Інна Давиденко.

Якщо вони додають радості — дозвольте собі цей ритуал. Якщо викликають сум, краще переключитися на інший формат відпочинку.

Ще одним фактором, який може погіршувати ваше самопочуття на свята – є соціальні мережі. Вони однозначно спотворюють картинку світу. Психологинця радить пам'ятати, що соцережі – це яскравий вітраж, крізь який видно лише вибрані моменти життя інших.

Інна Іванова Психологиня Під час свят це може стати справжнім викликом: здається, що в інших людей все краще, яскравіше, "правильніше". Нагадуйте собі: ви бачите лише фасад, а не весь будинок. Люди не виставляють свої сльози чи сумніви в Instagram.

Тож, якщо соцмережі викликають у вас тривогу чи сум, поставте межу — обмежте час онлайн або виберіть лише ті акаунти, які надихають. І пам'ятайте: ваше життя не має відповідати чужим картинкам.



Намагайтесь оберігати тепло та затишок дому навіть у складні часи / Фото unsplash

В контексті свят та токсичності варто згадати ще один болючий для багатьох момент – спілкування з родичами, які можуть не поділяти ваших цінностей, поглядів на життя. Знову ж таки, орієнтуйтесь лише на себе, не сприймайте критику, недоречні запитання, докори близько до серця, якщо вони протиречать вашим переконанням. У кожного з нас різний життєвий шлях та досвід, у ваших рідних він може бути абсолютно іншим. Саме тому, вам мож бути складно порузумітись.

Водночас не варто і "проковтувати" образи. Якщо ви з чимось не згідні, так і скажіть про це. Толерантно, спокійно скажіть, що ви маєте іншу думку щодо того, чи іншого питання і не хочете цього обговорювати зараз. Родинні зустрічі – це не політичні дебати, чи дискусії, це час, який ви маєте провести в теплі і комфортній для усіх атмосфері. Подбайте про дозвілля заздалегідь – запропонуйте прогулянку, спільний похід в театр, перегляд улюбленого фільму, візьміть із собою настільні ігри для всієї сім'ї.

Інна Іванова Психологиня Родичі можуть мати найкращі наміри, але їхні питання часом дійсно зачіпають болючі теми. Готуйтеся до цих ситуацій заздалегідь. Подумайте, як хочете відповідати: жартом, нейтральною фразою чи чіткою відмовою обговорювати це.

Як відповісти на незручні питання:

О, це цікаве питання, але зараз я краще розкажу вам про мої нові захоплення.

Давайте відкладемо це до наступного року, зараз я хочу просто насолодитися святами.

"Ваші кордони — це нормально, і не обов'язково комусь все пояснювати", зауажила психологиня.

24 Канал вітає з прийдешнім Новим Роком і нагадує, що свята — це не лише про радість, але й про турботу про себе. Дозвольте собі бути щирими зі своїми почуттями, створюйте свої ритуали і не соромтеся шукати підтримку. У складні часи це важливий крок до відновлення внутрішньої гармонії.