Передознутись вітамінами навряд вийде

У 100 грамах мандаринів міститься 27 мг вітаміну С та 0,2 мг вітаміну А. Рекомендована добова норма вітаміну С для дорослих становить від 65 до 90 мг, а максимальна дозволена доза – 2000 мг. Це означає, що ви можете з'їсти як три, так і 73 мандарини, повідомляє 24 Канал з посиланням на RxList.

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Передозування вітаміном С практично неможливе: надлишок просто гірше засвоюється організмом. При вживанні понад 1 грам вітаміну С на день його засвоєння знижується більш ніж на половину, а все зайве виводиться з сечею, оскільки організм не накопичує цей вітамін. Хоча у деяких людей високі дози вітаміну С можуть викликати такі неприємні симптоми, як діарея, нудота, печія, блювання та спазми в животі.

Що стосується вітаміну А, то для чоловіків рекомендована норма становить 0,9 мг, а для жінок — 0,7 мг. Потенційно небезпечна доза – 200 мг (це близько тисяча мандаринів). Але навряд чи ви зможете з'їсти стільки мандаринів.

Ризики при надмірному вживанні мандаринів

Проблеми можуть виникнути, якщо ви з’їсте понад 70 мандаринів, оскільки це може викликати розлад шлунка, хоча нічого більш серйозного навряд станеться. Проте випадки в історії були різні.

Існують дослідження, які вказують, що у жінок із діабетом у постменопаузі додавання 300 мг вітаміну С на день до звичайного раціону може підвищити ризик смерті від серцево-судинних захворювань, однак механізм цього ефекту поки не зрозумілий.

Часте вживання вітаміну С може сприяти виведенню оксалатів і утворенню каменів у нирках, особливо у пацієнтів з уже наявними захворюваннями нирок. Дослідження з цього питання показують суперечливі результати. Доведено лише, що 1 г вітаміну С на день погіршує стан людей із гіпероксалурією (підвищеним рівнем оксалатів у сечі).

Деякі дослідження також припускають, що надмірне вживання вітаміну С може призвести до надмірного всмоктування заліза. Це не стосується здорових людей, але у людей із гемохроматозом (захворюванням, пов’язаним із порушенням обміну заліза) регулярні високі дози вітаміну С можуть погіршити стан і призвести до пошкодження тканин.

Алергічні реакції на цитрусові

Справжня алергія на цитрусові зустрічається досить рідко, і точні дані про це відсутні. Вона може проявлятися як при вживанні мандаринів, так і при контакті з ними чи навіть при вдиханні їхнього аромату. Алергічна реакція виникає, коли імунна система помилково сприймає безпечні речовини за загрозу.

Зазвичай у таких випадках допомагають антигістамінні препарати. Рідко, але може виникнути більш серйозна реакція – анафілаксія, коли може статися набряк гортані, що ускладнить дихання. У такому випадку знадобиться доза адреналіну або термінова медична допомога.

Люди з алергією на пилок рослин часто різко реагують на цитрусові через схожість білків у пилку та у фруктах. Ця алергія також може спровокувати астматичні напади.