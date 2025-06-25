Причин цьому може бути чимало – від звичайного зловживання денним сном до серйозних проблем із біоритмами, підвищеної тривожності чи навіть наслідків коронавірусу, пише 24 Канал з посиланням на Healthline.

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Чи варто дрімати вдень

Короткий денний сон – може бути порятунком для організму. Але коли дрімота затягується на кілька годин, особливо під вечір, не дивно, що заснути вночі стає складніше.

Дослідники вважають, що ідеальна сієста має тривати 20 – 30 хвилин і неодмінно у першій половині дня. Все інше – ризик для нічного сну, який стає епізодичним та поверхневим.

Чому важко заснути

Проблеми зі здоров'ям

Якщо мозок влаштовує вечірку зі списком справ, філософськими питаннями і старими переживаннями, швидко заснути не вийде. Тривога – одна з головних причин нічного безсоння. Вона збуджує нервову систему, і мозок просто "не розуміє", що настав час відпочивати.

Проблеми зі сном спостерігаються у переважної більшості людей із депресією. Безсоння, апное сну, синдром неспокійних ніг – ось лише частина можливих розладів. Збивається робота біоритмів, змінюється хімія мозку, організм перебуває у стані хронічного стресу. У результаті порушення сну посилює депресію – і навпаки.

Кава

Кофеїн має властивість "затримуватись" у крові понад п’ять годин. Навіть одна чашка кави ближче до вечора може зруйнувати ваш нічний відпочинок. Лікарі радять не пити каву як мінімум за 6 годин до сну – тобто, якщо плануєте вкладатися о 22:00, останню чашку можна дозволити собі не пізніше 16:00.

Гаджети та синє світло

Світло екранів смартфонів, планшетів чи ноутбуків гальмує вироблення мелатоніну – "гормону сну". Для мозку це сигнал: "ще день!". Ідеальний варіант – відкласти всі електронні пристрої хоча б за дві години до сну. Мінімум – увімкнути нічний режим екрана чи використовувати окуляри з фільтром синього світла.

Постковідний синдром

Порушення сну – одна з частих скарг людей, які перехворіли на COVID-19. Науковці фіксують: майже половина пацієнтів із тривалим перебігом коронавірусу відчуває серйозні труднощі з нічним відпочинком. Причина – і фізіологічні зміни, і психологічний стрес.

Циркадний ритм

У нас є власний "внутрішній годинник" – він керує температурою тіла, рівнем гормонів, обміном речовин та, власне, сном. Мелатонін активно починає вироблятись у темряві, найбільша його концентрація – між 2:00 і 4:00 годинами ночі. Засинати найкраще через дві години після початку зростання рівня мелатоніну.

Що робити

Якщо ви щодня відчуваєте втому, але заснути не виходить – це серйозний сигнал звернутись до фахівця. Самостійно ставити діагнози можна, але лише лікар допоможе знайти справжню причину і підібрати ефективне лікування. Якісний сон – це базова потреба, така ж важлива, як здорове харчування і турбота про психічне здоров’я.