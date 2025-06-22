Річ у тім, що вони можуть спричинити не лише емоційне виснаження, а й накопичення вісцерального жиру. Так, за словами лікаря Мохіта Шарми, "тригерними" факторами зайвої ваги є постійне психоемоційне напруження, неправильне харчування з великою кількістю цукру, трансжирів та оброблених продуктів. І звісно, – малорухливий спосіб життя і нестача сну, передає 24 Канал.

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Як знизити кортизол

Усе це порушує гормональний баланс, сприяє переїданню та зменшенню м'язової маси. Щоб знизити рівень кортизолу, дієтологи радять не шукати універсальних рішень, а діяти поступово і з урахуванням індивідуальних особливостей організму. Зокрема, можуть допомогти:

Повна відмова від кофеїну – зменшує стимуляцію надниркових залоз.

Налагоджений, якісний сон – один з ключових регуляторів гормонального фону.

Використання холодових практик – крижаний душ, ванни або навіть вмивання холодною водою сприяють адаптації нервової системи.

Приймання антистресових добавок – ашваганда, магній і омега-3 можуть допомогти знизити рівень стресу.

Проте, як зауважує дієтолог, важливо пам'ятати, що кожен організм унікальний, зокрема через склад кишкової мікрофлори. "Те, що працює для одного, може не дати результату для іншого. Найефективніший підхід – індивідуальний", – зазначив фахівець.

Власний приклад

Дієтологиня Нупуур Патіл у своєму блозі поділилась, що на власному досвіді перконалась, що кортизол впливає на процес зниження ваги. Вона пояснила, що кортизол втручається в роботу безлічі гормонів — від мелатоніну й гормонів щитовидної залози до лептину й греліну, що відповідають за голод і насичення, а також глюкози, інсуліну й навіть пролактину.

І, оскільки усі ці гормони важливі для обміну речовин і розподілу жиру в організмі, налагодження їх балансу дійсно може допомогти у процесі схуднення.