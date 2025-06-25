Причин этому может быть немало – от обычного злоупотребления дневным сном до серьезных проблем с биоритмами, повышенной тревожности или даже последствий коронавируса, пишет 24 Канал со ссылкой на Healthline.

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Стоит ли дремать днем

Короткий дневной сон – может быть спасением для организма. Но когда дремота затягивается на несколько часов, особенно под вечер, неудивительно, что заснуть ночью становится сложнее.

Исследователи считают, что идеальная сиеста должна длиться 20 – 30 минут и непременно в первой половине дня. Все остальное – риск для ночного сна, который становится эпизодическим и поверхностным.

Почему трудно заснуть

Проблемы со здоровьем

Если мозг устраивает вечеринку со списком дел, философскими вопросами и старыми переживаниями, быстро заснуть не получится. Тревога – одна из главных причин ночной бессонницы. Она возбуждает нервную систему, и мозг просто "не понимает", что пришло время отдыхать.

Проблемы со сном наблюдаются у подавляющего большинства людей с депрессией. Бессонница, апноэ сна, синдром беспокойных ног – вот лишь часть возможных расстройств. Сбивается работа биоритмов, меняется химия мозга, организм находится в состоянии хронического стресса. В результате нарушение сна усугубляет депрессию – и наоборот.

Кофе

Кофеин имеет свойство "задерживаться" в крови более пяти часов. Даже одна чашка кофе ближе к вечеру может разрушить ваш ночной отдых. Врачи советуют не пить кофе как минимум за 6 часов до сна – то есть, если планируете укладываться в 22:00, последнюю чашку можно позволить себе не позднее 16:00.

Гаджеты и синий свет

Свет экранов смартфонов, планшетов или ноутбуков тормозит выработку мелатонина – "гормона сна". Для мозга это сигнал: "еще день!". Идеальный вариант – отложить все электронные устройства хотя бы за два часа до сна. Минимум – включить ночной режим экрана или использовать очки с фильтром синего света.

Постковидный синдром

Нарушение сна – одна из частых жалоб людей, которые переболели COVID-19. Ученые фиксируют: почти половина пациентов с длительным течением коронавируса испытывает серьезные трудности с ночным отдыхом. Причина – и физиологические изменения, и психологический стресс.

Циркадный ритм

У нас есть собственные "внутренние часы" – они управляют температурой тела, уровнем гормонов, обменом веществ и, собственно, сном. Мелатонин активно начинает вырабатываться в темноте, наибольшая его концентрация – между 2:00 и 4:00 часами ночи. Засыпать лучше всего через два часа после начала роста уровня мелатонина.

Что делать

Если вы ежедневно чувствуете усталость, но заснуть не получается – это серьезный сигнал обратиться к специалисту. Самостоятельно ставить диагнозы можно, но только врач поможет найти истинную причину и подобрать эффективное лечение. Качественный сон – это базовая потребность, такая же важная, как здоровое питание и забота о психическом здоровье.