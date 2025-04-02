Гемоглобін – це білок у червоних кров’яних клітинах (еритроцитах), що транспортує кисень до інших органів і тканин організму. Він також переносить вуглекислий газ назад у легені для подальшого виведення, повідомляє 24 Канал з посилання на healthline.

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Низький гемоглобін

Згідно з визначенням Mayo Clinic, рівень гемоглобіну вважається низьким, якщо він нижчий за 135 г/л у чоловіків і нижчий за 120 г/л у жінок.

Причини низького гемоглобіну можуть бути різні:

  • залізодефіцитна анемія;
  • вагітність;
  • захворювання печінки;
  • інфекції сечовивідних шляхів.

Крім того, деякі люди мають низький гемоглобін від природи, без жодних очевидних причин. В інших низький рівень гемоглобіну може не викликати жодних симптомів.

Які продукти підвищують гемоглобін

Залізо відіграє важливу роль у виробництві гемоглобіну. Білок трансферин зв’язує залізо і транспортує його по організму, сприяючи утворенню червоних кров’яних клітин, які містять гемоглобін.

Щоб покращити рівень гемоглобіну, включіть до свого раціону продукти, багаті залізом:

  • печінка і субпродукти;
  • морепродукти (особливо молюски);
  • яловичина;
  • броколі;
  • шпинат;
  • листова капуста;
  • зелена квасоля (стручкова квасоля);
  • ріпчаста капуста;
  • квасоля та сочевиця;
  • тофу;
  • запечена картопля;
  • збагачені залізом пластівці та хліб.

Фолієва кислота (фолат) – це вітамін групи B, який бере участь у формуванні гема – частини еритроцитів, що містить гемоглобін. При браку фолієвої кислоти еритроцити не можуть повноцінно визрівати, що призводить до анемії.

Щоб збільшити рівень фолату, вживайте такі продукти:

  • яловичина;
  • шпинат;
  • квасоля;
  • авокадо;
  • зелений салат;
  • рис;
  • арахіс.

Коли потрібні ліки

Якщо рівень гемоглобіну дуже низький або зміни в раціоні не дали ефекту, доведеться приймати пероральні препарати заліза. Однак надлишок заліза може спричинити гемохроматоз, що веде до захворювань печінки (наприклад, цирозу), а також побічні ефекти: закрепів, нудоти і блювання.

Тому потрібна обовʼязкова консультація з лікарем для визначення безпечної дози. Рекомендується не приймати понад 25 мг за один раз. Управління з харчових добавок Національних інститутів здоров'я (National Institutes of Health, NIH) рекомендує чоловікам споживати до 8 мг заліза на день, а жінкам – до 18 мг. Вагітним жінкам потрібно до 27 мг.

Зміни в рівні заліза можуть стати помітними через 1 – 4 тижні після початку приймання, залежно від причини анемії.