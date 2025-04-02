Гемоглобин – это белок в красных кровяных клетках (эритроцитах), транспортирующий кислород к другим органам и тканям организма. Он также переносит углекислый газ обратно в легкие для дальнейшего выведения, сообщает 24 Канал со ссылкой на healthline.
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Низкий гемоглобин
Согласно определению Mayo Clinic, уровень гемоглобина считается низким, если он ниже 135 г/л у мужчин и ниже 120 г/л у женщин.
Причины низкого гемоглобина могут быть разные:
- железодефицитная анемия;
- беременность;
- заболевания печени;
- инфекции мочевыводящих путей.
Кроме того, некоторые люди имеют низкий гемоглобин от природы, без каких-либо очевидных причин. У других низкий уровень гемоглобина может не вызывать никаких симптомов.
Какие продукты повышают гемоглобин
Железо играет важную роль в производстве гемоглобина. Белок трансферрин связывает железо и транспортирует его по организму, способствуя образованию красных кровяных клеток, которые содержат гемоглобин.
Чтобы улучшить уровень гемоглобина, включите в свой рацион продукты, богатые железом:
- печень и субпродукты;
- морепродукты (особенно моллюски);
- говядина;
- брокколи;
- шпинат;
- листовая капуста;
- зеленая фасоль (стручковая фасоль);
- репчатая капуста;
- фасоль и чечевица;
- тофу;
- запеченный картофель;
- обогащенные железом хлопья и хлеб.
Фолиевая кислота (фолат) – это витамин группы B, который участвует в формировании гема – части эритроцитов, содержащей гемоглобин. При нехватке фолиевой кислоты эритроциты не могут полноценно вызревать, что приводит к анемии.
Чтобы увеличить уровень фолата, употребляйте такие продукты:
- говядина;
- шпинат;
- фасоль;
- авокадо;
- зеленый салат;
- рис;
- арахис.
Когда нужны лекарства
Если уровень гемоглобина очень низкий или изменения в рационе не дали эффекта, придется принимать пероральные препараты железа. Однако избыток железа может вызвать гемохроматоз, что ведет к заболеваниям печени (например, циррозу), а также побочные эффекты: запоры, тошнота и рвота.
Поэтому нужна обязательная консультация с врачом для определения безопасной дозы. Рекомендуется не принимать более 25 мг за один раз. Управление по пищевым добавкам Национальных институтов здоровья (National Institutes of Health, NIH) рекомендует мужчинам потреблять до 8 мг железа в день, а женщинам – до 18 мг. Беременным женщинам требуется до 27 мг.
Изменения в уровне железа могут стать заметными через 1 – 4 недели после начала приема, в зависимости от причины анемии.