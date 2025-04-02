Издание The Guardian вместе с экспертами разобрало самые распространенные претензии к растительным маслам, которые активно распространяют сторонники "правильного питания", передает 24 Канал.

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Растительные масла начали широко использовать примерно с 1950 годов, и сегодня они применяются не только в домашних кулинарных рецептах, но и в большом количестве ультрапереработанных продуктов. К таким маслам относятся рапсовое, подсолнечное, соевое, кукурузное, масло из виноградных косточек, рисовых отрубей, кунжута и сафлора.

Вредное очищение

В магазинах можно найти как масла холодного отжима, так и продукты, полученные с использованием растворителей, чаще всего гексана. Хотя это вещество является токсичным, его почти полностью удаляют во время очистки. Европейские стандарты допускают лишь минимальное остаточное содержание – до 1 мг на кг продукта.

Очистка масла включает этапы отбеливания и дезодорации, что критики часто используют в своих заявлениях о "неестественности" и, как следствие, "вредности" растительных масел. Однако, по словам почетного профессора питания и диетологии Тома Сандерса из Королевского колледжа Лондона, такие процессы, наоборот, помогают избавиться от потенциально опасных веществ.

Вызывают воспаление

Другая распространенная претензия заключается в том, что растительные масла якобы провоцируют воспалительные процессы в организме. Берри объясняет, что такое утверждение основывается на недостаточном понимании научных данных. Скептики считают, что омега-6 жирные кислоты (линолевая кислота), которые содержатся в растительных маслах, могут вызывать воспаление, тогда как омега-3 (присутствуют, например, в рыбе, семенах льна и чиа) – его снижать.

Критики считают, что избыток омега-6 блокирует ферменты, необходимые для омега-3, но это не соответствует действительности. Такое предположение работает только в теоретических биохимических моделях и экспериментах на мышах, но не у людей,

– отмечает Сара Берри, профессор питания и диетологии из Королевского колледжа Лондона.

Научные исследования демонстрируют, что линолевая кислота или нейтральная, или, в большинстве случаев, имеет противовоспалительные свойства.

"Идея о токсичности линолевой кислоты – это полная чушь. Это незаменимый нутриент: при его недостатке нарушается работа иммунной системы и тромбоцитов", – добавляет Сандерс.

Кроме того, линолевая кислота способствует снижению уровня холестерина, добавляет Берри: "На основе актуальных данных можно утверждать, что растительные масла не только не вредят, но и приносят пользу для здоровья".

Польза растительного масла

Сандерс связывает уменьшение частоты сердечно-сосудистых заболеваний за последние полвека с увеличением потребления растительных масел. Например, недавнее исследование с участием 200 000 человек, которое длилось 33 года, показало, что замена одной столовой ложки сливочного масла на растительное масло уменьшает риск смерти от всех причин на 17%. Аналогичный результат (17%) был получен в работе JAMA Internal Medicine, посвященной раку.

Страхи относительно растительных масел имеют давние корни, которые достигают 1960 годов, когда была обнаружена связь между сердечными заболеваниями и маргаринами, предполагает диетолог Прия Тью с Dietitian UK.

Берри отмечает, что увеличение количества хронических заболеваний (в 200 раз за последние 50 – 70 лет) не является доказательством вреда масла. Корреляция не равна причинно-следственной связи. 60% растительных масел мы получаем из ультрапереработанных продуктов, которые содержат множество других вредных компонентов.

Эксперты подчеркивают, что важно оценивать рацион в целом, а не сосредотачиваться на одном продукте. А паника вокруг растительных масел – это лишь слухи, лишенные научной основы.