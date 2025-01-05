Польза кунжутного масла

Кунжутное масло изготавливают как из сырых, так и из обжаренных семян кунжута и активно используют в кухнях Китая, Японии и Ближнего Востока. Оно богато полезными жирными кислотами, а также витаминами K и E, сообщает 24 Канал со ссылкой на FDC.

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Существуют предположения, что кунжутное масло может быть полезным для сердечно-сосудистой системы и при артрите, а также может снижать воспалительные процессы и защищать кожу от UV-излучения.

Кунжутное масло не лечит суставы

В аюрведической практике кунжутное масло используют для массажа, поскольку считается, что оно сохраняет тепло тела и имеет согревающий эффект благодаря своей вязкости.

Однако научные доказательства этих свойств пока отсутствуют. Для более глубокого изучения пользы и возможных рисков кунжутного масла необходимы дополнительные исследования.

Учитывая неопределенность относительно лечебных свойств кунжутного масла, разумнее использовать его в кулинарии для приготовления заправок и соусов или добавления в блюда для улучшения вкуса, а не для массирования суставов.