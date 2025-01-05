Користь кунжутної олії

Кунжутну олію виготовляють як з сирого, так і з обсмаженого насіння кунжуту та активно використовують у кухнях Китаю, Японії та Близького Сходу. Воно багате корисними жирними кислотами, а також вітамінами K і E, повідомляє 24 Канал з посиланням на FDC.

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Існують припущення, що кунжутна олія може бути корисною для серцево-судинної системи та при артриті, а також може знижувати запальні процеси та захищати шкіру від UV-випромінювання.

Кунжутна олія не лікує суглоби

У аюрведичній практиці кунжутну олію використовують для масажу, оскільки вважається, що вона зберігає тепло тіла і має зігрівальний ефект завдяки своїй в'язкості.

Однак наукові докази цих властивостей поки що відсутні. Для глибшого вивчення користі та можливих ризиків кунжутної олії необхідні додаткові дослідження.

З огляду на невизначеність щодо лікувальних властивостей кунжутної олії, розумніше використовувати її в кулінарії для приготування заправок і соусів або додавання в страви для поліпшення смаку, а не для масажування суглобів.