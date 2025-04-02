Видання The Guardian разом з експертами розібрало найпоширеніші претензії до рослинних олій, які активно поширюють прихильники "правильного харчування", передає 24 Канал.

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Рослинні олії почали широко використовувати приблизно з 1950 років, і сьогодні вони застосовуються не лише в домашніх кулінарних рецептах, а й у великій кількості ультраперероблених продуктів. До таких олій належать ріпакова, соняшникова, соєва, кукурудзяна, олія з виноградних кісточок, рисових висівок, кунжуту та сафлору.

Шкідливе очищення

У магазинах можна знайти як олії холодного віджиму, так і продукти, отримані з використанням розчинників, найчастіше гексану. Хоча ця речовина є токсичною, її майже повністю видаляють під час очищення. Європейські стандарти допускають лише мінімальний залишковий вміст – до 1 мг на кг продукту.

Очищення олії включає етапи відбілювання та дезодорації, що критики часто використовують у своїх заявах про "неприродність" і, як наслідок, "шкідливість" рослинних олій. Однак, за словами почесного професора харчування та дієтології Тома Сандерса з Королівського коледжу Лондона, такі процеси, навпаки, допомагають позбутися потенційно небезпечних речовин.

Викликають запалення

Інша поширена претензія полягає в тому, що рослинні олії нібито провокують запальні процеси в організмі. Беррі пояснює, що таке твердження ґрунтується на недостатньому розумінні наукових даних. Скептики вважають, що омега-6 жирні кислоти (лінолева кислота), які містяться в рослинних оліях, можуть викликати запалення, тоді як омега-3 (присутні, наприклад, у рибі, насінні льону та чіа) – його знижувати.

Критики вважають, що надлишок омега-6 блокує ферменти, необхідні для омега-3, але це не відповідає дійсності. Таке припущення працює лише у теоретичних біохімічних моделях і експериментах на мишах, але не у людей,

– наголошує Сара Беррі, професорка харчування та дієтології з Королівського коледжу Лондона.

Наукові дослідження демонструють, що лінолева кислота або нейтральна, або, у більшості випадків, має протизапальні властивості.

"Ідея про токсичність лінолевої кислоти – це повна нісенітниця. Це незамінний нутрієнт: при його нестачі порушується робота імунної системи та тромбоцитів", – додає Сандерс.

Крім того, лінолева кислота сприяє зниженню рівня холестерину, додає Беррі: "На основі актуальних даних можна стверджувати, що рослинні олії не лише не шкодять, але й приносять користь для здоров’я".

Користь рослинної олії

Сандерс пов’язує зменшення частоти серцево-судинних захворювань за останні пів століття зі збільшенням споживання рослинних олій. Наприклад, нещодавнє дослідження за участю 200 000 осіб, яке тривало 33 роки, показало, що заміна однієї столової ложки вершкового масла на рослинну олію зменшує ризик смерті від усіх причин на 17%. Аналогічний результат (17%) був отриманий у роботі JAMA Internal Medicine, присвяченій раку.

Страхи стосовно рослинних олій мають давнє коріння, яке сягає 1960 років, коли було виявлено зв’язок між серцевими захворюваннями та маргаринами, припускає дієтологиня Прія Тью з Dietitian UK.

Беррі зазначає, що збільшення кількості хронічних захворювань (у 200 разів за останні 50 – 70 років) не є доказом шкоди олії. Кореляція не дорівнює причинно-наслідковому зв’язку. 60% рослинних олій ми отримуємо з ультраперероблених продуктів, які містять безліч інших шкідливих компонентів.

Експерти підкреслюють, що важливо оцінювати раціон у цілому, а не зосереджуватися на одному продукті. А паніка навколо рослинних олій – це лише чутки, позбавлені наукового підґрунтя.