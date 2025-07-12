Як їжа впливає на сон?

Дослідницька група з Університету Монреаля на чолі з Торе Нільсеном провела опитування понад тисячі студентів. Учасників розпитували про звички сну, харчування, сни та можливі реакції на їжу, передає 24 Канал.

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Як виявилося, понад 40% студентів вважають, що їжа безпосередньо впливає на якість сну, а кожен четвертий з них впевнений, що окремі продукти заважають засинанню.

До таких "проблемних" продуктів найчастіше відносили:

молочні вироби;

солодощі;

гостру їжу.

Жінки частіше, ніж чоловіки, скаржилися на проблеми зі сном, включно з кошмарами, і вдвічі частіше згадували про харчову непереносимість або алергії.

Цікаво. Симптоми, пов'язані з лактозною непереносимістю (здуття, біль у животі), виявилися пов'язаними з підвищеним ризиком тривожного сну та поганих снів. Подібна картина спостерігалася і при чутливості до фруктози, глютену чи гістаміну.

Впливає не лише непереносимість?

Окрім конкретних реакцій, загальний раціон теж має значення. Учасники, які часто споживали ультраоброблену їжу, також частіше повідомляли про неспокійний сон.

Водночас вчені не поспішають з однозначними висновками. Вони припустили, що саме поганий сон посилює сприйнятливість до їжі, а не навпаки. Тож, вчені планують продовжити дослідження з ширшою вибіркою – включно з людьми різного віку та культур.

А поки радять відстежувати індивідуальні реакції на ті чи інші продукти. І якщо маєте непереносимість лактози, свідомо обирати продукти для вечері. Це може допомогти не лише шлунку, а й покращити ваш сон.