Как еда влияет на сон?

Исследовательская группа из Университета Монреаля во главе с Торе Нильсеном провела опрос более тысячи студентов. Участников расспрашивали о привычках сна, питания, сны и возможные реакции на пищу, передает 24 Канал.

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Как оказалось, более 40% студентов считают, что еда непосредственно влияет на качество сна, а каждый четвертый из них уверен, что отдельные продукты мешают засыпанию.

К таким "проблемным" продуктам чаще всего относили:

молочные изделия;

сладости;

острую пищу.

Женщины чаще, чем мужчины, жаловались на проблемы со сном, включая кошмары, и вдвое чаще упоминали о пищевой непереносимости или аллергии.

Интересно. Симптомы, связанные с лактозной непереносимостью (вздутие, боль в животе), оказались связанными с повышенным риском тревожного сна и плохих снов. Подобная картина наблюдалась и при чувствительности к фруктозе, глютену или гистамину.

Влияет не только непереносимость?

Кроме конкретных реакций, общий рацион тоже имеет значение. Участники, которые часто потребляли ультраобработанную пищу, также чаще сообщали о беспокойном сне.

В то же время ученые не спешат с однозначными выводами. Они предположили, что именно плохой сон усиливает восприимчивость к пище, а не наоборот. Поэтому, ученые планируют продолжить исследования с более широкой выборкой – включая людей разного возраста и культур.

А пока советуют отслеживать индивидуальные реакции на те или иные продукты. И если есть непереносимость лактозы, сознательно выбирать продукты для ужина. Это может помочь не только желудку, но и улучшить ваш сон.