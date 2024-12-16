Низький рівень гемоглобіну фіксується, коли його вміст становить менш як 135 г/л у чоловіків і нижче 120 г/л у жінок. У дітей порогові значення залежать від віку та статі, а також можуть варіюватися залежно від країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinc.

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Симптоми низького гемоглобіну

Рівень гемоглобіну може трохи знижуватися, не викликаючи при цьому помітних змін у самопочутті. Однак, якщо з’являються певні симптоми, треба звернутися до лікаря. До таких симптомів належать:

хронічна втома;

загальна слабкість;

задишка;

зміна частоти серцевих скорочень (як збільшення, так і зменшення);

блідість шкіри та слизових оболонок.

Якщо загальний аналіз крові покаже низький рівень гемоглобіну, лікар може призначити додаткові обстеження.

Причини зниження рівня гемоглобіну

Існують різні захворювання, які можуть призводити до зменшення вироблення еритроцитів, такі як ревматоїдний артрит або хронічні хвороби нирок.

Також рівень гемоглобіну може знижуватися через підвищене руйнування еритроцитів. Хвороба таласемія чи збільшення селезінки, можуть стати причиною цього.

Крім того, втрата крові, викликана травмами, захворюваннями кишківника, рясними менструаціями або частою здачею крові, також може призводити до зниження рівня гемоглобіну.

Недостатнє харчування або суворі дієти також можуть негативно вплинути на рівень гемоглобіну.

Що робити при низькому рівні гемоглобіну

Важливо пам'ятати, що приймати вітаміни і добавки потрібно тільки за рекомендацією лікаря.

В деяких випадках для підвищення рівня гемоглобіну буде достатньо скоригувати раціон, додавши в нього м'ясо, рибу, морепродукти, шпинат, фасолю і броколі.

Якщо зміни в дієті виявляться недостатніми, лікар може призначити препарати заліза у формі таблеток або ін'єкцій. Після завершення курсу лікування необхідно повторно здати аналізи. Вживання вітаміну C або використання апельсинового соку для запивання залізовмісних препаратів сприяє кращому засвоєнню цих засобів.

Однак низький рівень гемоглобіну не завжди пов'язаний з дефіцитом заліза, тому, якщо вас турбують такі симптоми, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.