Жінка 10 років страждала від симптомів

Пацієнткою стала 66-річна мешканка Хмельниччини Валентина, яка роками страждала від надокучливих симптомів – печії, спазмів та болісних відчуттів при ковтанні, розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова, передає 24 Канал.

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Стан жінки поступово погіршувався – додалися нудота, блювання. За місяць до госпіталізації вона втратила 8 кілограмів. Лише за після того, як наполягли рідні, Валентина звернулася до лікарів.

Їжа не потрапляла до шлунка

Діагноз виявився серйозним – через порушення роботи м'язового клапана між стравоходом і шлунком їжа не могла нормально потрапляти до шлунка, накопичувалась і розтягувала стравохід. Його діаметр збільшився більш ніж удвічі – до 7 сантиметрів замість норми у 3 сантиметри.

Їжа не потрапляла до шлунка / Фото Першого медоб'єднання Львова

Операцію провів професор Андрій Стасишин, один із небагатьох українських спеціалістів із досвідом лікування ахалазії. Його команда щороку проводить до десяти подібних втручань, використовуючи роботизовану систему Da Vinci.

Ми виконали операцію Геллера – розсікли м'язи стравоходу та шлунка, щоб полегшити проходження їжі, а також сформували манжету з дна шлунка для профілактики рефлюксу,

– розповів хірург.

Втручання провели за допомогою робота Da Vinci / Фото Першого медоб'єднання Львова

Який прогноз та стан жінки зараз

Завдяки високій точності та мінімальній інвазивності роботизованої хірургії Валентина вже на другий день поїхала додому. За словами лікарів, вона швидко відновиться і зможе повернутись до повноцінного життя без обмежень у харчуванні.

Стан Валентини значно покращився / Фото Першого медоб'єднання Львова

До слова, це вже не перший випадок, коли львівські медики демонструють високий рівень майстерності. Раніше вони стали першими в Україні, хто провів за допомогою Da Vinci унікальну операцію на немовляті, сформувавши жовчовивідні шляхи. Без неї дитина могла не дожити до року.