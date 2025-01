Гліфосат (C3H8NO5P) – неселективний гербіцид, який знищує практично всі рослини, за винятком генетично модифікованих. Його ефективність зробила цей пестицид дуже популярним, повідомляє 24 Канал з посиланням на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Нове дослідження впливу гліфосату

Протягом усієї своєї історії гліфосат викликав гострі суперечки: деякі дослідники стверджували про його канцерогенність, інші спростовували ці твердження. З моменту дозволу на використання генетично модифікованих культур у США в 1996 році застосування гліфосату зросло в 8,5 раза.

Нещодавно економісти з Університету Орегон (США) застосували інший метод дослідження: вони порівняли округи, де активно використовувався гліфосат, з тими, де його використання було мінімальним. У ході дослідження аналізувалися ключові показники здоров'я новонароджених, такі як вага і тривалість вагітності.

Попри те, що дослідницька група складалася з економістів, а не фахівців у галузі ботаніки чи медицини, їм вдалося виявити значну негативну кореляцію.

Для аналізу дослідники вивчили дані Міністерства охорони здоров'я США за 1990 – 2013 роки про вагу новонароджених у сільських округах, вивчивши інформацію про матерів з округів з високим і низьким рівнем використання гліфосату.

З'ясувалося, що до 1996 року, коли було дозволено широке застосування ГМО, різниці в показниках тривалості вагітності та ваги новонароджених практично не спостерігалося, і ці параметри змінювалися однаково по всіх округах. Тобто, якщо в більшості регіонів вага дітей збільшувалася чи зменшувалася, це відбувалося більш-менш рівномірно.

Популярний гербіцид негативно впливає на здоровʼя дітей

Після 1996 року в округах, де найбільше підходили умови для вирощування кукурудзи, бавовни та сої, почали активно використовувати гліфосат. Внаслідок цього показники здоров'я новонароджених у цих регіонах почали значно погіршуватися.

Середній вплив гліфосату на показники новонароджених виявився помірним: термін вагітності знизився на день, а вага новонароджених зменшилася на 23 – 32 грами, що становить близько 1%. Однак для 10% найменших за вагою новонароджених цей вплив був у 12 разів більшим.

Автори дослідження вважають, що найменш здорові новонароджені виявилися більш чутливими до негативних впливу гліфосату, що призвело до погіршення здоров'я в тих округах, де він активно застосовувався. Однак, дослідники через свою освіту не запропонували конкретних метаболічних механізмів, які могли б пояснити такі результати.