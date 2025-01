Глифосат (C3H8NO5P) – неселективный гербицид, который уничтожает практически все растения, за исключением генетически модифицированных. Его эффективность сделала этот пестицид очень популярным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Новое исследование влияния глифосата

На протяжении всей своей истории глифосат вызывал острые споры: некоторые исследователи утверждали о его канцерогенности, другие опровергали эти утверждения. С момента разрешения на использование генетически модифицированных культур в США в 1996 году применение глифосата выросло в 8,5 раза.

Недавно экономисты из Университета Орегон (США) применили другой метод исследования: они сравнили округа, где активно использовался глифосат, с теми, где его использование было минимальным. В ходе исследования анализировались ключевые показатели здоровья новорожденных, такие как вес и продолжительность беременности.

Несмотря на то, что исследовательская группа состояла из экономистов, а не специалистов в области ботаники или медицины, им удалось выявить значительную негативную корреляцию.

Для анализа исследователи изучили данные Министерства здравоохранения США за 1990 – 2013 годы о весе новорожденных в сельских округах, изучив информацию о матерях из округов с высоким и низким уровнем использования глифосата.

Выяснилось, что до 1996 года, когда было разрешено широкое применение ГМО, разницы в показателях продолжительности беременности и веса новорожденных практически не наблюдалось, и эти параметры менялись одинаково по всем округам. То есть, если в большинстве регионов вес детей увеличивался или уменьшался, это происходило более-менее равномерно.

Популярный гербицид негативно влияет на здоровье детей

После 1996 года в округах, где больше всего подходили условия для выращивания кукурузы, хлопка и сои, начали активно использовать глифосат. Вследствие этого показатели здоровья новорожденных в этих регионах начали значительно ухудшаться.

Среднее влияние глифосата на показатели новорожденных оказалось умеренным: срок беременности снизился на день, а вес новорожденных уменьшился на 23 – 32 грамма, что составляет около 1%. Однако для 10% самых маленьких по весу новорожденных это влияние было в 12 раз больше.

Авторы исследования считают, что наименее здоровые новорожденные оказались более чувствительными к негативным воздействия глифосата, что привело к ухудшению здоровья в тех округах, где он активно применялся. Однако, исследователи из-за своего образования не предложили конкретных метаболических механизмов, которые могли бы объяснить такие результаты.