По данным исследований, сочетание вечерних силовых нагрузок с употреблением примерно 45 граммов белка перед сном способствует восстановлению мышц и может стимулировать обмен веществ во время сна, передает 24 Канал.

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Какие перекусы можно перед сном

По словам специалиста по общественному здоровью Рании Батайнех, пока влияние позднего питания на метаболизм изучено не полностью. Например, переедание поздно вечером – особенно во время просмотра сериалов может способствовать набору веса.

Зато умеренный перекус, особенно с высоким содержанием белка, наоборот, может быть полезным. Продукты с триптофаном (курица, яйца, бобовые) помогают организму вырабатывать серотонин и мелатонин – гормоны, которые улучшают качество сна. А полноценный сон – это союзник метаболизма.

7 вариантов перекусов перед сном, которые ускоряют метаболизм

Цельнозерновой тост с хумусом

160 ккал, 6 граммов белка

Источник клетчатки, магния и витаминов группы B.

Творог 2% жирности + вишня

180 ккал, 19 граммов белка

Казеин обеспечивает длительное насыщение, а вишня - мелатонин.

Банан с ложкой ореховой пасты

185 ккал, 5 граммов белка

Магний и углеводы способствуют релаксации и засыпанию.

Гранатовый сок + миндаль

180 ккал, 4 граммов белка

Антиоксиданты и триптофан в паре со здоровыми жирами.

Жареный нут

120 ккал, 6 граммов белка

Хрустящий снек с белком и клетчаткой.

Греческий йогурт + черника

130 ккал, 19 граммов белка

Пробиотики, белок и антиоксиданты в одной миске.

Цельнозерновые отруби + банан + молоко