За даними досліджень, поєднання вечірніх силових навантажень зі вживанням приблизно 45 грамів білка перед сном сприяє відновленню м'язів і може стимулювати обмін речовин під час сну, передає 24 Канал.

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Які перекуси можна перед сном

За словами фахівчині з громадського здоров'я Ранії Батайнех, поки що вплив пізнього харчування на метаболізм вивчений не повністю. Наприклад, переїдання пізно ввечері – особливо під час перегляду серіалів може сприяти набору ваги.

Натомість помірний перекус, особливо з високим вмістом білка, навпаки, може бути корисним. Продукти з триптофаном (курка, яйця, бобові) допомагають організму виробляти серотонін і мелатонін – гормони, які покращують якість сну. А повноцінний сон – це союзник метаболізму.

7 варіантів перекусів перед сном, які пришвидшують метаболізм

Цільнозерновий тост із хумусом

160 ккал, 6 грамів білка

Джерело клітковини, магнію та вітамінів групи B.

Сир 2% жирності + вишня

180 ккал, 19 грамів білка

Казеїн забезпечує тривале насичення, а вишня — мелатонін.

Банан з ложкою горіхової пасти

185 ккал, 5 грамів білка

Магній і вуглеводи сприяють релаксації та засинанню.

Гранатовий сік + мигдаль

180 ккал, 4 грамів білка

Антиоксиданти та триптофан у парі зі здоровими жирами.

Смажений нут

120 ккал, 6 грамів білка

Хрусткий снек з білком і клітковиною.

Грецький йогурт + чорниця

130 ккал, 19 грамів білка

Пробіотики, білок і антиоксиданти в одній мисці.

Цільнозернові висівки + банан + молоко