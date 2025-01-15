Недавнє дослідження встановило зв'язок між високими концентраціями фтору у воді та зниженням рівня IQ у дітей, повідомляє 24 Канал з посиланням на JAMA Pediatrics.

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Перевищення рівня фтору може негативно впливати на дітей

Аналіз 74 наукових праць з 10 країн показав, що навіть незначне збільшення рівня фтору в сечі на 1 мг/л може бути пов'язане зі зниженням IQ на 1,63 бала. Це дослідження надає можливість оцінити загальне споживання фтору.

Рівень фтору у питній воді варіюється залежно від регіону та джерела. Наприклад, в Україні концентрація коливається від 0,12 до 3 мг/л у різних областях.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вміст фторидів у питній воді на рівні від 0,5 до 1 мг/л.

Дослідники підкреслюють, що отримані результати не є підставою для повного видалення фтору з водопостачання. Багато з проаналізованих праць мали низьку якість, а значна частина даних була зібрана в країнах, де концентрація фтору у воді перевищує мінімально допустимий рівень (1,5 мг/л).

Для чого фторують воду

Фторування води – додавання фторидів до питної води з метою поліпшення здоров'я населення. Ось кілька ключових причин, чому це робиться:

Запобігання карієсу. Дослідження показують, що фторид допомагає зміцнити емаль зубів, роблячи їх більш стійкими до кислот, які виробляють бактерії в ротовій порожнині. Це особливо важливо для дітей, в яких формуються зуби.

Економічний фактор. Фторування води є відносно недорогим способом покращення стоматологічного здоров'я населення, оскільки воно охоплює велику кількість людей.

Авторитетні організації охорони здоров'я, такі як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Американська асоціація стоматологів, підтримують цю практику і називають її безпечною та ефективною.