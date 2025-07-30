Назальний фільтр – це компактний пристрій, призначений для захисту слизової оболонки носа від впливу алергенів. Принцип його дії полягає у використанні тонкої волокнистої або пористої сітки, яка щільно прилягає до країв ніздрів і затримує алергени, що потрапляють у повітрі під час вдиху, пише 24 Канал з посилання American Academy of Allergy, Asthma & Immunology.

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Як діють назальні фільтри?

Такі фільтри універсальні: їх можна використовувати як вдома, так і на вулиці. Пристрій не викликає побічних ефектів, є безпечним для здоров’я та продається без рецепта – придбати його можна і в аптеках, і на популярних маркетплейсах.

Однак при покупці онлайн важливо бути уважним: обирайте фільтри лише у перевірених продавців – виробників або медичних компаній. Не зайвим буде перевірити документи, що підтверджують якість товару, наприклад, свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу чи сертифікат відповідності стандартам.

На що звернути увагу при купівлі?

Обираючи назальний фільтр, зверніть увагу на кілька важливих моментів:

Наскільки ефективно пристрій затримує алергени; Чи зручно його носити тривалий час; Чи легко вставляти та діставати фільтр самостійно.

Зрозуміти, наскільки фільтр зручний та ефективний, можна лише під час практичного використання – це часто питання особистих уподобань.

Наскільки ефективні назальні фільтри?

Щодо наукових досліджень, то інформації про роботу назальних фільтрів поки що небагато. Водночас результати систематичного огляду та метааналізу, опублікованих у 2020 році, свідчать про те, що назальні фільтри, як і інші бар’єрні методи захисту, здатні полегшувати симптоми алергії.

Подібні висновки зроблено і в дослідженні 2015 року: у людей з алергічним ринітом спостерігалося зменшення симптомів, а самі учасники високо оцінили зручність цих пристроїв.

Назальний фільтр – це простий і безпечний спосіб зменшити вплив алергенів на слизову оболонку носа. Його можна використовувати як у приміщенні, так і на відкритому повітрі; пристрій не викликає дискомфорту та доступний без рецепта. Попри те, що наукових досліджень з цієї теми поки що недостатньо, наявні дані підтверджують потенційну користь назальних фільтрів для людей, які страждають на алергічний риніт.