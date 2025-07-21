Мигдальне молоко містить менше калорій, жирів та вуглеводів порівняно з вівсяним, а також має вищий вміст води. Зате обидва ці напої – чудове джерело кальцію та вітаміну D (за умови збагачення виробником), пише 24 Канал з посилання на Very Well Health.
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Користь мигдального молока
- Мінімум калорій – оптимально для тих, хто стежить за фігурою.
- Без лактози – підходить людям з непереносимістю молочного цукру.
- Вітамін E у складі – сильний антиоксидант, корисний для шкіри та імунітету.
- Не викликає різких стрибків цукру в крові – безпечний вибір для діабетиків.
- Часто коштує дешевше за вівсяне молоко.
Недоліки мигдального молока
- Мізерний вміст білка – всього 1 г на склянку проти 8 г у коров'ячому.
- Не підходить алергікам – якщо є реакція на горіхи, цей варіант протипоказаний.
- Може спровокувати утворення каменів у нирках – внаслідок оксалатів.
Користь вівсяного молока
- Гіпоалергенний продукт – не містить горіхів, підходить більшості людей.
- Кремова консистенція – чудово розкривається в каві, кашах, соусах.
- Більш екологічне – виробництво вівсяного молока потребує менше води, ніж мигдального.
Недоліки вівсяного молока
- Багато вуглеводів – не найкращий вибір для низьковуглеводних дієт.
- Ризик наявності глютену – можливий, якщо овес перероблений на спільних лініях.
- Часто додають цукор – шукайте варіанти з позначкою "без цукру".
Вибір між мигдальним та вівсяним молоком залежить від ваших індивідуальних потреб. Якщо у вас немає алергії на горіхи і ви прагнете зменшити калорійність раціону, мигдальне молоко – більш виграшний варіант.
Вівсяне молоко підійде тим, хто уникає алергенів і цінує насичену текстуру. У будь-якому випадку варто пам'ятати: обидва напої містять мало білка, тому оптимально поєднувати їх з іншими джерелами протеїну для повноцінного харчування.