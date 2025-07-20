Серцево-судинні захворювання, як і раніше, очолюють список причин смерті в усьому світі, щороку забираючи близько 18 мільйонів життів. Суттєву роль у розвитку цих хвороб відіграє рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) – так званого "поганого" холестерину, пише 24 Канал з посилання на The American Journal of Clinical Nutrition.

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Саме він здатний відкладатися на стінках судин, формуючи бляшки та перешкоджаючи нормальному кровотоку, що загрожує інфарктами, інсультами та атеросклерозом.

Яйця чи насичені жири: що дійсно впливає на холестерин?

Група дослідників з Університету Південної Австралії вирішила перевірити: чи справді яйця винні у підвищенні "поганого" холестерину. Для цього вони провели рандомізоване контрольоване дослідження: 61 чоловіку середнього віку запропонували на п'ять тижнів перейти на одну з трьох дієт.

У першій групі учасники щодня їли по два яйця за низького вмісту насичених жирів у раціоні. У другій – дотримувалися низькохолестеринової, але більш жирної дієти, при цьому яйця були під забороною. Третя група харчувалася за типовим західним зразком з високою кількістю як насичених жирів, так і холестерину, але з мінімальною кількістю яєць.

Чи підвищують яйця холестерин

Результати виявилися неочікуваними: найбільше зниження рівня ЛПНЩ-холестерину (на 5,2%) зафіксували у тих, хто їв яйця щодня та обмежував споживання насичених жирів. У другій групі цей показник знизився всього на 1,5%, а у тих, хто дотримувався західної дієти, рівень "поганого" холестерину майже не змінився.

Головний висновок дослідження: не яйця, а насичені жири суттєво впливають на рівень "поганого" холестерину. Іншими словами, ризик для серця несе не стільки традиційна яєчня, скільки смажений бекон або ковбаса, які часто до неї подаються.