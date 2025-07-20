Сердечно-сосудистые заболевания, по-прежнему, возглавляют список причин смерти во всем мире, ежегодно унося около 18 миллионов жизней. Существенную роль в развитии этих болезней играет уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) – так называемого "плохого" холестерина, пишет 24 Канал со ссылкой на The American Journal of Clinical Nutrition.

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Именно он способен откладываться на стенках сосудов, формируя бляшки и препятствуя нормальному кровотоку, что грозит инфарктами, инсультами и атеросклерозом.

Яйца или насыщенные жиры: что действительно влияет на холестерин?

Группа исследователей из Университета Южной Австралии решила проверить: действительно ли яйца виноваты в повышении "плохого" холестерина. Для этого они провели рандомизированное контролируемое исследование: 61 мужчине среднего возраста предложили на пять недель перейти на одну из трех диет.

В первой группе участники ежедневно ели по два яйца при низком содержании насыщенных жиров в рационе. Во второй – придерживались низкохолестериновой, но более жирной диеты, при этом яйца были под запретом. Третья группа питалась по типичному западному образцу с высоким количеством как насыщенных жиров, так и холестерина, но с минимальным количеством яиц.

Повышают ли яйца холестерин

Результаты оказались неожиданными: наибольшее снижение уровня ЛПНП-холестерина (на 5,2%) зафиксировали у тех, кто ел яйца ежедневно и ограничивал потребление насыщенных жиров. Во второй группе этот показатель снизился всего на 1,5%, а у тех, кто придерживался западной диеты, уровень "плохого" холестерина почти не изменился.

Главный вывод исследования: не яйца, а насыщенные жиры существенно влияют на уровень "плохого" холестерина. Другими словами, риск для сердца несет не столько традиционная яичница, сколько жареный бекон или колбаса, которые часто к ней подаются.