Какая самая полезная цельнозерновая крупа?

Это зерно является популярным в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. И речь о булгур. Диетологи EatingWell советуют сделать булгур частью рациона, если ищете способ снизить "плохой" холестерин, информирует 24 Канал.

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Справочно. В чашке сваренного булгура – 116 ккал, 6 граммов клетчатки и только 0 граммов насыщенных жиров – идеальный баланс для здоровья сердца.

Какие свойства и преимущества булгура?

Эта крупа особенно ценна для тех, кто следит за холестерином. Ведь 6 граммов клетчатки – это существенная часть суточной нормы. Булгур содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, что позволяет связывать "плохой" холестерин LDL в кишечнике и способствует его выведению. Это способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме клетчатки, булгур – ценный источник растительного белка (4 грамма на чашку), а также имеет низкий гликемический индекс, что помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Булгур легко готовить, крупа идеально подходит для приготовления основных блюд, салатов, или даже десертов.