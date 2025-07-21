Миндальное молоко содержит меньше калорий, жиров и углеводов по сравнению с овсяным, а также имеет более высокое содержание воды. Зато оба эти напитки – отличный источник кальция и витамина D (при условии обогащения производителем), пишет 24 Канал со ссылкой на Very Well Health.
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Польза миндального молока
- Минимум калорий – оптимально для тех, кто следит за фигурой.
- Без лактозы – подходит людям с непереносимостью молочного сахара.
- Витамин E в составе – сильный антиоксидант, полезен для кожи и иммунитета.
- Не вызывает резких скачков сахара в крови – безопасный выбор для диабетиков.
- Часто стоит дешевле овсяного молока.
Недостатки миндального молока
- Мизерное содержание белка – всего 1 г на стакан против 8 г в коровьем.
- Не подходит аллергикам – если есть реакция на орехи, этот вариант противопоказан.
- Может спровоцировать образование камней в почках – вследствие оксалатов.
Польза овсяного молока
- Гипоаллергенный продукт – не содержит орехов, подходит большинству людей.
- Кремовая консистенция – прекрасно раскрывается в кофе, кашах, соусах.
- Более экологичное – производство овсяного молока требует меньше воды, чем миндального.
Недостатки овсяного молока
- Много углеводов – не лучший выбор для низкоуглеводных диет.
- Риск наличия глютена – возможен, если овес переработан на общих линиях.
- Часто добавляют сахар – ищите варианты с пометкой "без сахара".
Выбор между миндальным и овсяным молоком зависит от ваших индивидуальных потребностей. Если у вас нет аллергии на орехи и вы стремитесь уменьшить калорийность рациона, миндальное молоко – более выигрышный вариант.
Овсяное молоко подойдет тем, кто избегает аллергенов и ценит насыщенную текстуру. В любом случае стоит помнить: оба напитка содержат мало белка, поэтому оптимально сочетать их с другими источниками протеина для полноценного питания.