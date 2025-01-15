Експертка з медицини сну Ненсі Фолдварі-Шейфер поділилася з Cleveland Clinic корисними рекомендаціями для тих, хто стикається з подібними труднощами, інформує 24 Канал.

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Чому виникають проблеми з диханням під час сну

Складнощі з диханням у лежачому положенні можуть бути викликані різними факторами:

Респіраторні інфекції: застуда, грип, COVID-19.

Алергії: хронічна закладеність носа або чхання.

Хронічні захворювання: астма, хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), муковісцидоз.

Фізіологічні порушення: викривлена носова перегородка або серцева недостатність.

Апное сну: стан, за якого дихальні шляхи тимчасово блокуються під час сну.

Кожна з цих причин може значно ускладнити засинання і зробити сон менш ефективним.

Які пози краще обрати для сну

1. Сон на боці

Сон на боці вважається однією з найкращих позицій для людей із проблемами дихання. Засинаючи таким чином ви забезпечуєте природне положення хребта. Зменшуєте тиск на дихальні шляхи, сприяючи їх очищенню.

Такий сон також корисний при закладеності носа: зміна сторони може допомогти зменшити дискомфорт. А ще зменшує хропіння та прояви апное сну.

Як правильно спати на боці: покладіть подушку між колінами, щоб уникнути навантаження на спину. Якщо у вас закладена ліва ніздря, спіть на правому боці, і навпаки.

2. Спробуйте спертись на спину

Для тих, кому складно лежати рівно через задишку, підняття голови може полегшити стан. Ця поза допоможе запобігти накопиченню рідини в легенях, а також знижує тиск на дихальні шляхи. І чудово підходить для людей із серцевими чи легеневими захворюваннями.

Як правильно підпертися: Використовуйте кілька подушок або регульоване ліжко. Для зменшення тиску на спину покладіть валик або подушку під коліна.