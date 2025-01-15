Эксперт по медицине сна Нэнси Фолдвари-Шейфер поделилась с Cleveland Clinic полезными рекомендациями для тех, кто сталкивается с подобными трудностями, информирует 24 Канал.

Смотрите также Почему постоянно хочется спать: перечень основных причин

Почему возникают проблемы с дыханием во время сна

Сложности с дыханием в лежачем положении могут быть вызваны различными факторами:

Респираторные инфекции: простуда, грипп, COVID-19.

Аллергии: хроническая заложенность носа или чихание.

Хронические заболевания: астма, хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ), муковисцидоз.

Физиологические нарушения: искривленная носовая перегородка или сердечная недостаточность.

Апноэ сна: состояние, при котором дыхательные пути временно блокируются во время сна.

Каждая из этих причин может значительно усложнить засыпание и сделать сон менее эффективным.

Какие позы лучше выбрать для сна

1. Сон на боку

Сон на боку считается одной из лучших позиций для людей с проблемами дыхания. Засыпая таким образом вы обеспечиваете естественное положение позвоночника. Уменьшаете давление на дыхательные пути, способствуя их очищению.

Такой сон также полезен при заложенности носа: изменение стороны может помочь уменьшить дискомфорт. А еще уменьшает храп и проявления апноэ сна.

Как правильно спать на боку: положите подушку между коленями, чтобы избежать нагрузки на спину. Если у вас заложена левая ноздря, спите на правом боку, и наоборот.

2. Попробуйте опереться на спину

Для тех, кому сложно лежать ровно из-за одышки, поднятие головы может облегчить состояние. Эта поза поможет предотвратить накопление жидкости в легких, а также снижает давление на дыхательные пути. И прекрасно подходит для людей с сердечными или легочными заболеваниями.

Как правильно подпереться: Используйте несколько подушек или регулируемую кровать. Для уменьшения давления на спину положите валик или подушку под колени.