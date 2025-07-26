Згідно з новим оглядом, опублікованим у Medical Xpress, забагато сну, більше 9 годин на добу – може нашкодити не менше, ніж його нестача, передає 24 Канал. Вчені проаналізували результати 79 попередніх досліджень, у яких протягом року чи більше спостерігали за тисячами людей, аби з'ясувати, як тривалість сну впливає на здоров'я і довголіття.

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Де межа між користю і ризиком?

Результати вразили дослідників. Вони виявили, що ті, хто спав менше 7 годин, мали на 14% вищий ризик смерті, ніж ті, хто спав 7 – 8 годин. Водночас у тих, хто спав понад 9 годин, ризик був ще більшим – на 34% вищим.

Тобто надмірний сон теж не варто вважати ознакою доброго здоров’я.

У чому може бути причина?

Річ у тім, що тривалий сон не обов'язково є першопричиною проблем. Часто це – симптом уже наявних хронічних хвороб або станів, які виснажують організм. Наприклад, люди з депресією, порушенням обміну речовин, болем або побічними ефектами від ліків можуть спати довше, намагаючись компенсувати погану якість сну.

Крім того, на тривалість сну впливають і поведінкові фактори, як от малорухливий спосіб життя, зайва вага, куріння. Ці фактори теж можуть погіршувати сон, або збільшувати потребу в ньому.