Яке харчування спряє довголіттю?

Зокрема, результати експерименту науковців Гарвардської медичної школи, у людей, які дотримуються певних харчових моделей, ризик передчасної смерті значно нижчий, передає 24 Канал.

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У прихильників яких дієт нижчі ризики смерті:

у лакто-вегетаріанців – на 10%,

у веганів – на 15%,

у пескетаріанців (осіб, які не їдять м'яса, але споживають рибу) – на 19%.

Утім, найстійкіші результати показала середземноморська дієта. Ба більше, у жінок, які дотримувалися такого стилю харчування, ризик смертності був нижчим аж на 23%.

Які переваги середземноморської дієти?

Середземноморська дієта є однією з найпопулярніших та найвідоміших типів харчування. Вона не передбачає суворих заборон. Натомість акцент на рослинній їжі (овочах, фруктах, бобових, горіхах, цільнозернових продуктах), оливковій олії як основному джерелі жирів, помірному вживанні риби, яєць, курятини, молочних продуктів і червоного вина. Водночас слід обмежити споживання м'яса.

Важливо, що така модель дозволяє епізодичні "чітміли" – споживання відносно "шкідливих" продуктів, але це є частиною системи, а не відступом від дієти. Саме такий підхід знижує ризик зривів, формує здорові стосунки з їжею та дозволяє дотримуватись цього типу харчування довгостроково.