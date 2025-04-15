24 Канал, розібрався, що це за тест, коли його призначають та про що свідчать результати. Маленький спойлер: Трамп знову перебільшує свої досягнення.

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Що сказав Трамп

14 квітня Дональд Трамп заявив, що в рамках медичного обстеження пройшов тест на когнітивні здібності і отримав найвищий бал. За його словами, один із лікарів сказав йому: "Сер, я ніколи не бачив, щоб хтось отримав такий результат".

Вони сказали мені: "Чи хотіли б ви пройти когнітивний тест?" А я питаю: "А Байден проходив?" – Ні. "Хтось проходив?" – Ні. Дуже мало хто взагалі проходив ці тести. Я питаю: "А Обама проходив?" Ні. То я маю бути єдиним, хто його проходить? Насправді я вже проходив його тричі,

– заявив Трамп.

Цікаво, що напередодні він говорив, що проходив такий тест вчетверте.

Який тест пройшов Дональд Трамп

З цього потоку самолюбування і вихваляння важко зрозуміти, про який саме тест говорить президент США. На щастя, ясності вніс особистий лікар Трампа Шон Барбабелла. Він заявив, що Трамп пройшов Монреальський тест на когнітивну оцінку.

І в ньому немає нічого особливого, він не визначає геніальність або гостроту розуму. Ба більше, цей тест здатна пройти будь-яка людина, яка не має проблем з когнітивними функціями мозку.

Що відомо Монреальський тест на когнітивну оцінку

Монреальський когнітивний тест (Montreal Cognitive Assessment, MoCA) – це інструмент для скринінгу когнітивних функцій, розроблений для виявлення когнітивних порушень на ранніх стадіях.

Цей тест використовується для оцінки різних когнітивних функцій, таких як пам'ять, увага, орієнтація, виконавчі функції, мовлення та візуально-просторове сприйняття.

Тест охоплює різноманітні аспекти когнітивної діяльності, зокрема:

Пам'ять: відтворення слів після затримки.

Аттенція: повторення цифр, віднімання.

Мовлення: іменування зображень, повторення речень.

Виконавчі функції: задачі на абстрактне мислення, слідування інструкціям.

Орієнтація: дата, місце знаходження тощо.

Візуально-просторові навички: копіювання складних геометричних фігур.

Тест зазвичай займає близько 10 – 15 хвилин. Максимальний можливий бал – 30. Бал нижче 26 може свідчити про когнітивні порушення, але результати повинні інтерпретуватися з урахуванням віку, рівня освіти та інших факторів.

MoCA не є діагностичним інструментом, а лише методом скринінгу, тому низький результат вимагає додаткових досліджень. Результати можуть бути спотворені через фактори віку, мовні бар'єри чи недостатній рівень освіти.

Приклад Монреальського тесту на когнітивну оцінку



Монреальський когнітивний тест: приклад | Фото cerebrolysin