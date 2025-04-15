24 Канал, разобрался, что это за тест, когда его назначают и о чем свидетельствуют результаты. Маленький спойлер: Трамп снова преувеличивает свои достижения.

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Что сказал Трамп

14 апреля Дональд Трамп заявил, что в рамках медицинского обследования прошел тест на когнитивные способности и получил самый высокий балл. По его словам, один из врачей сказал ему: "Сэр, я никогда не видел, чтобы кто-то получил такой результат".

Они сказали мне: "Хотели бы вы пройти когнитивный тест?" А я спрашиваю: "А Байден проходил?" – Нет. "Кто-то проходил?" – Нет. Очень мало кто вообще проходил эти тесты. Я спрашиваю: "А Обама проходил?" Нет. Так я должен быть единственным, кто его проходит? На самом деле я уже проходил его трижды,

– заявил Трамп.

Интересно, что накануне он говорил, что проходил такой тест в четвертый раз.

Какой тест прошел Дональд Трамп

Из этого потока самолюбования и восхваления трудно понять, о каком именно тесте говорит президент США. К счастью, ясности внес личный врач Трампа Шон Барбабелла. Он заявил, что Трамп прошел Монреальский тест на когнитивную оценку.

И в нем нет ничего особенного, он не определяет гениальность или остроту ума. Более того, этот тест способен пройти любой человек, который не имеет проблем с когнитивными функциями мозга.

Что известно Монреальский тест на когнитивную оценку

Монреальский когнитивный тест (Montreal Cognitive Assessment, MoCA) – это инструмент для скрининга когнитивных функций, разработанный для выявления когнитивных нарушений на ранних стадиях.

Этот тест используется для оценки различных когнитивных функций, таких как память, внимание, ориентация, исполнительные функции, речь и визуально-пространственное восприятие.

Тест охватывает различные аспекты когнитивной деятельности, в частности:

Память: воспроизведение слов после задержки.

Аттенция: повторение цифр, вычитания.

Речь: именования изображений, повторение предложений.

Исполнительные функции: задачи на абстрактное мышление, следование инструкциям.

Ориентация: дата, место нахождения и тому подобное.

Визуально-пространственные навыки: копирование сложных геометрических фигур.

Тест обычно занимает около 10 – 15 минут. Максимальный возможный балл – 30. Балл ниже 26 может свидетельствовать о когнитивных нарушениях, но результаты должны интерпретироваться с учетом возраста, уровня образования и других факторов.

MoCA не является диагностическим инструментом, а лишь методом скрининга, поэтому низкий результат требует дополнительных исследований. Результаты могут быть влиятельными из-за факторов возраста, языковые барьеры или недостаточный уровень образования.

Пример Монреальского теста на когнитивную оценку



Монреальский когнитивный тест: пример | Фото cerebrolysin