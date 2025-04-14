Почему так произошло, действительно ли отделение нуждалось в реформе, и как молчание власти открывает двери для насилия – разбирался 24 Канал.

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Что произошло

10 апреля возле Житомирской многопрофильной опорной больницы в селе Станишовка собрались около 300 пациентов и медиков – люди протестовали против реорганизации неврологического отделения. Впоследствии акция переросла в скандал: митингующие бросили исполняющего обязанности гендиректора больницы Сергея Демуса в мусорный бак.

Поводом для протеста стало решение объединить неврологическое отделение с терапевтическим и создать новое - паллиативно-реабилитационное.

Руководство медучреждения заверило: все пациенты и в дальнейшем будут получать необходимую помощь, а врачам предложат работу на других должностях. В то же время активисты считают, что это означает сокращение кадров, исчезновение доступа к профессиональной помощи и опасность для людей с неврологическими заболеваниями.

Что говорит руководство

Сергей Демус объяснил, что новое отделение предусматривает сохранение койкомест: 20 для терапевтического профиля, 20 для неврологического и 31 – реабилитационного. Однако этот план не убедил участников акции. После словесной перепалки протестующие применили силу – и физически продемонстрировали свое "вето", бросив руководителя в бак.

После инцидента активисты обратились в областную военную администрацию. Уже вечером первый заместитель начальника ОВА Наталья Остапченко заявила, что приказ о реорганизации отменен. Окончательное решение должны принять депутаты Новогуйвинского поселкового совета после утверждения бюджета.

Что на самом деле не так с отделением По официальным данным Национальной службы здоровья, Житомирская многопрофильная опорная больница не имеет статуса инсультного центра, не проводит эндоваскулярные вмешательства, а уровень использования тромболитической терапии там – только 7%, при этом летальность составляет 15%. Это самый высокий показатель среди трех больниц региона, которые работают с пациентами с инсультом.

К тому же в пределах нескольких километров работают еще два учреждения: Центральная городская больница №1 и больница им. В.П. Павлусенко. Обе имеют современное оборудование, специалистов и возможность оказывать круглосуточную помощь.

Нужна ли реформа - нужен ли конфликт

Благотворительный фонд "Пациенты Украины" поддержал решение о реорганизации, назвав его "непопулярным, но необходимым". В фонде объяснили, что в Украине до сих пор работает раздутая сеть больниц, которые не имеют ресурсов или квалификации для качественного лечения. И именно такие отделения следует оптимизировать, чтобы не тратить ограниченные ресурсы государства впустую.

"Больница у дома, которая не имеет квалифицированных кадров и современного оборудования, не решит ваших проблем со здоровьем", – говорится в заметке.

В то же время там согласились, что пациенты имеют право на диалог, но не на насилие.

"Когда молчит система, говорит толпа"

Ситуацию прокомментировал и соучредитель Украинского центра здравоохранения Матвей Хренов. Он назвал произошедшее "варварством", не имеющим оправданий, и раскритиковал молчание Министерства здравоохранения:

"Министерство должно было бы встать на защиту достоинства врача. Потому что когда молчит система, начинают говорить толпы. И говорят они кулаками", – отметил Матвей Хренов.

По его словам, местное самоуправление проявило слабость, избежало конфликта – и одновременно посеяло хаос. Без четких стратегических решений такие районные больницы обречены на постепенную деградацию, а настоящие специалисты не выдерживают давления и оставляют свои должности.

На самом деле инцидент поднял сразу несколько болезненных проблем: неэффективной коммуникации, страха перед реформами, слабости управленческих решений и страхов громад.