Бесплатные препараты теперь доступны для беременных и онкобольных украинцев. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины, передает 24 Канал.
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С августа 2025 года в перечень добавят препараты для профилактики и лечения анемии у беременных. В программу включат двухвалентное железо (в виде таблеток, сиропов и растворов), а также фолиевую кислоту в таблетках.
Препараты от давления
Кроме этого, список расширят препаратами для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. В частности, украинцы смогут получить:
- индапамид и торасемид - для снижения артериального давления и уменьшения отеков;
- метилдопу - для борьбы с гипертензией.
Лекарства для онкопациентов
А уже с октября 2025 года программа впервые будет включать и медикаменты для лечения онкологических заболеваний. Речь идет о препаратах гормональной терапии при раке молочной железы:
- экземестен,
- летрозол,
- тамоксифен.
Эти изменения призваны расширить доступ украинцев к жизненно необходимым лекарствам и поддержать наиболее уязвимые категории пациентов.