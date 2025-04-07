Этот витамин существует в двух формах: естественная – фолаты, которые содержатся в таких продуктах, как шпинат, капуста, бобовые, орехи, бананы, авокадо, а также обогащенный хлеб и крупы, и синтетическая – фолиевая кислота. Она не вырабатывается организмом, поэтому должна поступать с пищей или в виде препаратов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Harvard College.

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Основные функции фолиевой кислоты

Фолиевая кислота необходима для синтеза ДНК и РНК, производства белков и метаболизма аминокислот. Она способствует делению клеток и росту тканей. В организме этот витамин превращается в свою активную форму – тетрагидрофолат, который участвует в биохимических процессах, связанных с переносом одноуглеродных групп.

Польза фолиевой кислоты

Фолиевая кислота играет важную роль в профилактике и лечении анемии, вызванной нехваткой фолатов. Ее также рекомендуют женщинам, которые планируют беременность, начиная за три месяца до зачатия и в течение первого триместра, чтобы предотвратить пороки развития у плода, таким как дефекты нервной трубки.

Кроме того, фолиевая кислота помогает снижать уровень гомоцистеина, который является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также ее часто используют в сочетании с другими препаратами для лечения депрессии и психических расстройств, хотя ее эффективность в этих случаях требует дальнейших исследований.

Насколько безопасна фолиевая кислота

Фолиевая кислота считается безопасной при условии соблюдения рекомендованных доз. Однако, в редких случаях могут возникать расстройства пищеварения или аллергия. Употребление слишком высоких доз без врачебного надзора может скрывать симптомы дефицита витамина B12.

Стоит учитывать возможное взаимодействие фолиевой кислоты с другими лекарственными препаратами. Перед ее употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы избежать нежелательных эффектов и определить оптимальную дозу.

Рекомендации по применению фолиевой кислоты

Для профилактики дефицита фолатов: взрослым рекомендуется 400 мкг в сутки. Во время беременности: суточная доза составляет 400 – 800 мкг, начиная с периода планирования и в течение первого триместра.

Для лечения дефицита: при необходимости доза может варьироваться от 1 до 15 мг в сутки в зависимости от состояния пациента.

Когда принимать фолиевую кислоту

Для профилактики и лечения анемии, вызванной нехваткой фолатов. В период беременности для предотвращения пороков развития нервной системы у плода. Для снижения сердечно-сосудистых рисков путем уменьшения уровня гомоцистеина. Как вспомогательное средство при лечении депрессии и других психических заболеваний.

Перед использованием фолиевой кислоты обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы минимизировать риски и получить максимальную пользу.