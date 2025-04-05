Однако многие люди страдают от его дефицита, и это может проявляться через различные симптомы, которые часто можно легко заметить. Эксперт по здоровью и тренерка Крис Фрейтаг поделилась в своем блоге на Get healthy, рядом неприятных симптомов этого состояния, передает 24 Канал.

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Вот 9 признаков, которые могут свидетельствовать о дефиците этого важного минерала:

  • Мышечные судороги и спазмы

Если вы часто испытываете мышечные спазмы или судороги, особенно в ногах, это может быть признаком дефицита магния. Этот минерал важен для нормального сокращения и расслабления мышц, поэтому его недостаток приводит к таким неприятным симптомам.

  • Усталость и слабость

Без магния организм не может эффективно вырабатывать энергию. Если вы чувствуете постоянную усталость и слабость, даже без явных причин, причина может быть именно в его недостатке.

  • Тревога и депрессия

Магний регулирует уровень нейромедиаторов в мозге, что влияет на наше настроение. Низкий уровень магния часто ассоциируется с повышенной тревожностью и депрессивными симптомами.

  • Проблемы со сном

Магний также отвечает за регуляцию сна. Его недостаток может вызывать трудности с засыпанием или нерегулярный сон. Добавление магния в рацион может значительно улучшить качество сна.

  • Нерегулярное сердцебиение

Магний важен для нормальной работы сердца, поэтому его дефицит может вызвать нерегулярное сердцебиение или другие нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

  • Мигрени и головные боли

Дефицит магния может быть связан с мигренями и головными болями, поскольку он регулирует работу нейромедиаторов и кровеносных сосудов. Если вы часто страдаете от головных болей, стоит проверить уровень магния.

  • Высокое кровяное давление

Магний помогает поддерживать здоровый уровень кровяного давления, поскольку он способствует расслаблению кровеносных сосудов. Низкий уровень магния может привести к повышению давления, поэтому важно увеличить его потребление, чтобы поддержать здоровье сердца.

  • Проблемы с пищеварением

Запоры, вздутие и другие проблемы с пищеварением могут быть связаны с дефицитом магния, поскольку он помогает регулировать мышечные сокращения в желудочно-кишечном тракте.

  • Онемение и покалывание

Если вы часто чувствуете покалывание или онемение в руках или ногах, это может быть из-за недостатка магния, поскольку этот минерал имеет важное значение для нормальной работы нервной системы.

Важно. Увеличение потребления магния, особенно через продукты, богатые этим минералом, может помочь избежать этих неприятных симптомов и улучшить общее самочувствие.фс