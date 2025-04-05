Однако многие люди страдают от его дефицита, и это может проявляться через различные симптомы, которые часто можно легко заметить. Эксперт по здоровью и тренерка Крис Фрейтаг поделилась в своем блоге на Get healthy, рядом неприятных симптомов этого состояния, передает 24 Канал.
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Вот 9 признаков, которые могут свидетельствовать о дефиците этого важного минерала:
- Мышечные судороги и спазмы
Если вы часто испытываете мышечные спазмы или судороги, особенно в ногах, это может быть признаком дефицита магния. Этот минерал важен для нормального сокращения и расслабления мышц, поэтому его недостаток приводит к таким неприятным симптомам.
- Усталость и слабость
Без магния организм не может эффективно вырабатывать энергию. Если вы чувствуете постоянную усталость и слабость, даже без явных причин, причина может быть именно в его недостатке.
- Тревога и депрессия
Магний регулирует уровень нейромедиаторов в мозге, что влияет на наше настроение. Низкий уровень магния часто ассоциируется с повышенной тревожностью и депрессивными симптомами.
- Проблемы со сном
Магний также отвечает за регуляцию сна. Его недостаток может вызывать трудности с засыпанием или нерегулярный сон. Добавление магния в рацион может значительно улучшить качество сна.
- Нерегулярное сердцебиение
Магний важен для нормальной работы сердца, поэтому его дефицит может вызвать нерегулярное сердцебиение или другие нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.
- Мигрени и головные боли
Дефицит магния может быть связан с мигренями и головными болями, поскольку он регулирует работу нейромедиаторов и кровеносных сосудов. Если вы часто страдаете от головных болей, стоит проверить уровень магния.
- Высокое кровяное давление
Магний помогает поддерживать здоровый уровень кровяного давления, поскольку он способствует расслаблению кровеносных сосудов. Низкий уровень магния может привести к повышению давления, поэтому важно увеличить его потребление, чтобы поддержать здоровье сердца.
- Проблемы с пищеварением
Запоры, вздутие и другие проблемы с пищеварением могут быть связаны с дефицитом магния, поскольку он помогает регулировать мышечные сокращения в желудочно-кишечном тракте.
- Онемение и покалывание
Если вы часто чувствуете покалывание или онемение в руках или ногах, это может быть из-за недостатка магния, поскольку этот минерал имеет важное значение для нормальной работы нервной системы.
Важно. Увеличение потребления магния, особенно через продукты, богатые этим минералом, может помочь избежать этих неприятных симптомов и улучшить общее самочувствие.фс