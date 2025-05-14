Несмотря на то, что с возрастом люди обычно склонны к набору лишних килограммов, шведские специалисты заметили: именно увеличение массы тела в молодости существенно повышает риски для жизни по сравнению с теми, кто набирает вес в более зрелом возрасте, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Ожирение особенно опасно в молодости

Группа исследователей из Лундского университета (Швеция) проанализировала данные 620 тысяч взрослых в возрасте от 17 до 60 лет. Оказалось, что женщины, достигшие 30-летнего возраста с ожирением, имеют на 84% большую вероятность умереть раньше. Для мужчин до 30 лет с большим избыточным весом риск повышается на 79%.

Исследование также подтвердило, что каждые дополнительные 500 граммов лишнего веса в возрасте до 30 лет увеличивают риск преждевременной смерти на 22% у женщин и на 24% у мужчин.

Участники-мужчины находились под наблюдением в среднем 23 года, а женщины – 12 лет.

Почему это так опасно

Ученые пришли к выводу, что набор лишних килограммов к 30-летию значительно повышает вероятность ранней смерти из-за различных заболеваний, особенно сердечно-сосудистых болезней и диабета 2 типа. У женщин лишний вес также связан с повышенным риском смерти от онкологии в любом возрасте.

Ученые подчеркнули важность предотвращения ожирения еще до 20 лет.

Хотя увеличение веса после 30 тоже влияет на риск ранней смерти, его влияние не столь выражено. Среди людей в возрасте 30 – 45 лет вероятность преждевременной смерти возрастает на 52%, тогда как для группы 45 – 60 лет этот показатель составляет чуть более 25%.