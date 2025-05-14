Попри те, що з віком люди зазвичай схильні до набору зайвих кілограмів, шведські фахівці зауважили: саме збільшення маси тіла в молодості істотно підвищує ризики для життя порівняно з тими, хто набирає вагу у зрілішому віці, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Ожиріння особливо небезпечне в молодості

Група дослідників з Лундського університету (Швеція) проаналізувала дані 620 тисяч дорослих у віці від 17 до 60 років. Виявилося, що жінки, які досягли 30-річного віку з ожирінням, мають на 84% більшу ймовірність померти раніше. Для чоловіків до 30 років з великою надмірною вагою ризик підвищується на 79%.

Дослідження також підтвердило, що кожні додаткові 500 грамів зайвої ваги у віці до 30 років збільшують ризик передчасної смерті на 22% у жінок і на 24% у чоловіків.

Учасники-чоловіки перебували під спостереженням у середньому 23 роки, а жінки – 12 років.

Чому це так небезпечно

Вчені дійшли висновку, що набір зайвих кілограмів до 30-річчя значно підвищує ймовірність ранньої смерті через різні захворювання, особливо серцево-судинні хвороби та діабет 2 типу. У жінок зайва вага також пов’язана з підвищеним ризиком смерті від онкології у будь-якому віці.

Науковці підкреслили на важливості запобігання ожиріння ще до 20 років.

Хоча збільшення ваги після 30 теж впливає на ризик ранньої смерті, його вплив не настільки виражений. Серед людей віком 30 – 45 років ймовірність передчасної смерті зростає на 52%, тоді як для групи 45 – 60 років цей показник становить трохи більше ніж 25%.