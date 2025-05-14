У дослідженні, проведеному фахівцями медичного центру університету Роттердама (Нідерланди), були проаналізовані дані великої групи дітей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейську асоціацію з вивчення ожиріння.

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6 років – критичний вік для ожиріння

З’ясувалося, що індекс маси тіла (ІМТ) у 6 років найточніше прогнозує ймовірність розвитку надмірної ваги чи ожиріння до 18 років. Наприклад, підвищення ІМТ лише на одну одиницю у віці шести років збільшує ймовірність появи зайвої ваги чи ожиріння у дорослому віці більш ніж у два рази (у 2,35 раза).

Важливо підкреслити: якщо дитина нормалізує свою вагу до шести років, ризик ожиріння у підлітковому віці не підвищується. Однак, якщо схуднення відбувається у шість років або пізніше, імовірність зберегти надмірну масу тіла залишається високою.

Важливість відкриття

Аналіз включав дані 3528 учасників із довгострокового нідерландського когортного дослідження, яке відстежувало динаміку ІМТ з народження до повноліття. Результати свідчать: ожиріння спостерігалося у 32,3% дворічних, 22,3% шестирічних, 24,7% десятирічних і 20,6% чотирнадцятирічних дітей.

Значна частка цих дітей зберігала надмірну вагу або ожиріння до 18 років, причому з віком відсоток таких випадків зростав.

Вивчення особливостей росту у ранньому дитинстві важливе для створення основ здорового дорослого життя. Наші висновки підтверджують, що своєчасне втручання дозволяє значно знизити ризик ожиріння і надмірної ваги, а отже, перші п’ять років життя дитини – це унікальний шанс для профілактики цих проблем, – розповіла керівниця дослідження Ясмін де Гроот

Автори дослідження наголошують на необхідності раннього моніторингу ІМТ, щоб сприяти формуванню здоровішого майбутнього покоління.