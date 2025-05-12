Цей стан характеризується провисанням шкіри, зменшенням жирового прошарку в області стоп, а також більш вираженою видимістю вен та сухожиль. Деталі цього явища розкрили експерти журналу Health, передає 24 Кана.

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Синдром "оземпічних ніг"

Останнім часом у соціальних мережах все частіше з’являються фотографії знаменитостей, серед яких Шерон Осборн і Опра Вінфрі. Користувачі мережі припускають, що зміни у вигляді їхніх ніг можуть бути пов’язані з використанням GLP-1-агоністів.

Попри те, що самі зірки не підтвердили прийом цих препаратів, медики не виключають можливий зв’язок між змінами зовнішнього вигляду і медикаментами.

Як зазначає президент Американської асоціації клінічної ендокринології доктор Скотт Айзекс, така проблема виникає у людей, котрі швидко втрачають значну масу тіла. Через це шкіра не встигає адаптуватись, що особливо помітно у місцях з мінімальним вмістом жиру — на стопах, обличчі, сідницях і руках.

Не лише косметичний дискомфорт

Виникнення "оземпічних ніг" може мати не тільки косметичні, а й функціональні наслідки. Через різке зменшення жиру під п’ятами й підошвами стопи втрачають природне амортизування, що може провокувати біль під час ходьби, зміну постави та навіть проблеми з рухом.

Ендокринолог Карл Надольскі підкреслює, що при появі таких симптомів варто звернутися до ортопеда. Щоб знизити ризик, фахівці радять поступово знижувати вагу, пити достатньо рідини, обирати зручне взуття та додавати силові вправи до фізичної активності.

Медики звертають увагу, що "оземпічні ноги" не є унікальним явищем лише для GLP-1-препаратів – такий ефект може спостерігатися після будь-якої стрімкої втрати ваги. Однак людям, які не мають медичних показань, не рекомендується використовувати ці препарати через можливі ризики, що переважають потенційну користь.