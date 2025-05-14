В исследовании, проведенном специалистами медицинского центра университета Роттердама (Нидерланды), были проанализированы данные большой группы детей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейскую ассоциацию по изучению ожирения.

Также на тему Синдром "оземпичных ног": заметили новый тревожный побочный эффект от лекарств для похудения

6 лет – критический возраст для ожирения

Выяснилось, что индекс массы тела (ИМТ) в 6 лет точно прогнозирует вероятность развития избыточного веса или ожирения до 18 лет. Например, повышение ИМТ только на одну единицу в возрасте шести лет увеличивает вероятность появления лишнего веса или ожирения во взрослом возрасте более чем в два раза (в 2,35 раза).

Важно подчеркнуть: если ребенок нормализует свой вес до шести лет, риск ожирения в подростковом возрасте не повышается. Однако, если похудение происходит в шесть лет или позже, вероятность сохранить избыточную массу тела остается высокой.

Важность открытия

Анализ включал данные 3528 участников из долгосрочного нидерландского когортного исследования, которое отслеживало динамику ИМТ с рождения до совершеннолетия. Результаты свидетельствуют: ожирение наблюдалось у 32,3% двухлетних, 22,3% шестилетних, 24,7% десятилетних и 20,6% четырнадцатилетних детей.

Значительная часть этих детей сохраняла избыточный вес или ожирение до 18 лет, причем с возрастом процент таких случаев возрастал.

Изучение особенностей роста в раннем детстве важно для создания основ здоровой взрослой жизни. Наши выводы подтверждают, что своевременное вмешательство позволяет значительно снизить риск ожирения и избыточного веса, а значит, первые пять лет жизни ребенка – это уникальный шанс для профилактики этих проблем, – рассказала руководитель исследования Ясмин де Гроот

Авторы исследования подчеркивают необходимость раннего мониторинга ИМТ, чтобы способствовать формированию здорового будущего поколения.